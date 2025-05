Doãn Hải My gây sốt với khí chất tiểu thư "lá ngọc cành vàng", nhìn sang mẹ vợ Văn Hậu đủ thấy "gen đỉnh cỡ nào"

Chiều qua 2/5, tổ chức buổi tiệc sinh nhật ấm cúng của con trai đầu lòng, Doãn Hải My – vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu – tiếp tục ghi điểm với nhan sắc thanh thuần và phong thái nhẹ nhàng, đậm chất tiểu thư Hà thành. Trong bộ đầm lụa xanh navy hở vai tinh tế, cô không chỉ toát lên vẻ yêu kiều mà còn khéo léo khoe bờ vai mảnh mai cùng làn da trắng mịn không tì vết, chiếc cổ cao thanh thoát, vóc dáng thon thả, cuốn hút.

Doãn Hải My chọn lối trang điểm trong trẻo cùng mái tóc búi cao gọn gàng càng tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt, đôi mắt dịu dàng, nụ cười e ấp nhưng đầy ngọt ngào. Khác xa vẻ năng động thường thấy trong các vlog đi làm, đi dạo công viên cùng chồng con, hình ảnh chỉn chu lúc này của Hải My lại khiến người đối diện mê mẩn bởi khí chất nhẹ nhàng, thuần khiết mà hiếm ai có được. Nhiều người hâm mộ đã phải thốt lên: Hải My đúng chất tiểu thư "lá ngọc cành vàng", dù chỉ bước qua khung hình trong vài giây ngắn ngủi cũng toát lên vẻ đài các, sang chảnh.

Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu - gây sốt với nhan sắc chuẩn tiểu thư "lá ngọc cành vàng" trong tiệc sinh nhật của con trai đầu lòng

Buổi tiệc sinh nhật của con trai không chỉ là dịp để gia đình Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn khiến công chúng thêm một lần ngưỡng mộ nhan sắc dịu dàng và khí chất cao sang của nàng tiểu thư gốc Hà Nội. Dù đứng cạnh chồng và con trai hay chỉ đơn giản ngồi thư thái giữa khung cảnh sân vườn, Doãn Hải My vẫn giữ vững thần thái chuẩn "phu nhân cầu thủ", toát lên vẻ đẹp trí thức và tinh tế. Nhiều người hâm mộ coi Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 là hình mẫu của sự thanh lịch – nơi vẻ đẹp không đến từ sự phô trương, mà đến từ cách cô hiện diện một cách nền nã nhưng đầy sức hút.

Doãn Hải My toát lên khí chất khiến người ta khó rời mắt

Và trong video được người quen ghi lại, Doãn Hải My nổi bần bật khi rảo bước trong khu vườn xanh ngát. Dù chỉ vài giây thoáng qua, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng khiến người ta ấn tượng bởi phong thái và khí chất, nhan sắc và vóc dáng đều đẹp "miễn chê". Đi ngay sau Doãn Hải My là Đoàn Văn Hậu và mẹ vợ hot nhất làng bóng đá - bà Mai Đoàn.

Trong chiếc đầm lụa màu đen tôn dáng, mẹ đẻ của Doãn Hải My khoe vóc dáng mảnh mai, mái tóc ngắn cá tính làm nổi bật nhan sắc trẻ đẹp tuổi U50. Nổi tiếng là mẹ vợ đẹp nhất làng túc cầu Việt, bà Mai Đoàn mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng trầm trồ vì cách giữ gìn phong độ nhan sắc cực phẩm dù đã ở tuổi trung niên. Khoảnh khắc Doãn Hải My đi trước, mẹ cô nàng rảo bước ngay sau khiến người ta dễ dàng nhận ra, nhan sắc của Doãn Hải My được thừa hưởng trọn vẹn từ chính người phụ nữ đi phía sau cô, chứng minh "gen nhà ngoại" của Hải My đỉnh cỡ nào.

Doãn Hải My thừa hưởng nét đẹp của mẹ

Nhan sắc bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tuổi U50