Doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc 'làm đại lý' bất động sản tại dự án Starlake Tây Hồ Tây

Điều chỉnh quy hoạch lô H2-CC2

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại Starlake Tây Hồ Tây), tỷ lệ 1/500 tại lô đất H2-CC2.

Lô đất ký hiệu H2-CC2 thuộc Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Giai đoạn 1) phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 3.984m2.

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa các chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 được duyệt: đất công cộng TP, khu vực và đất cây xanh cách ly (hành lang bảo vệ giếng nước thô); tổ chức lại mặt bằng công trình không gian kiến trúc cảnh quan và khu vực xây dựng công trình ngầm trên ô đất.

Đây là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng và các cấp chính quyền quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

UBND TP cho biết, theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 được duyệt, mặt bằng công trình tại lô đất H2-CC2 thể hiện trong bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan mang tính chất minh họa; chưa xác định cụ thể ranh giới , quy mô xây dựng tầng hầm, lối ra vào hầm….

Khu shophouse trên mặt đường Nguyễn Văn Huyên tại giai đoạn 2 gần như đã xây dựng xong tại thời điểm tháng 4/2023

Nay điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại lô đất H2-CC2 để phân định các chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 (gồm chức năng đất Công cộng thành phố, khu vực và đất cây xanh cách ly (hành lang bảo vệ giếng nước thô); bố cục lại mặt bằng các công trình trên lô đất H2-CC2 theo hướng đơn giản, hiện đại, giữ nguyên số tầng cao công trình nổi (16 tầng) trên nguyên tắc không làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (diện tích lô đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…) theo Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 được duyệt và các quyết định về chuyển nhượng dự án, đất đai đã được UBND TP chấp thuận.

Được biết, chủ đầu tư Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây là Công ty TNHH Phát triển THT. Công ty này đã chuyển nhượng dự án thành phần lô đất H2-CC2 (Tòa nhà văn phòng Catgo) cho Công ty cổ phần Đầu tư Catgo vào tháng 3/2019.

Công ty THT làm "đại lý phân phối" dự án

Dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây được thực hiện trên địa giới hành chính của các phường Xuân La (quận Tây Hồ), Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), Xuân Tảo và Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), TP. Hà Nội.

Bản đồ quy hoạch lại khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Dự án do Công ty TNHH Phát triển THT (gọi tắt Công ty THT) làm chủ đầu tư. Diện tích đất do Công ty THT thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 161,19ha, quy mô dân số 24.300 người.

Theo tìm hiểu, Công ty THT đã tiến hành chuyển nhượng gần 20 dự án thành phần Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây cho nhà đầu tư thứ cấp.

Đầu tiên, lô A1-TT1 đã được Công ty THT ký kết chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD) hồi tháng 6/2017. Được biết, VAD do Công ty cổ phần PVI (PVI) và các công ty con của PVI đầu tư góp vốn thông qua Quỹ đầu tư cơ hội PVI (POF).

Thứ hai, lô H4-HH1 hiện được giới thiệu thực hiện dự án Pacific Starlake do CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 32 tầng nổi trên diện tích 104.448 m2.

Ba lô H3-TH1, H3-TH2 và H3-NT1 hiện nay là nơi tọa lạc hệ thống trường phổ thông liên cấp The Dewey School Tây Hồ Tây thuộc Tập đoàn giáo dục Edufit. Dewey Tây Hồ Tây sở hữu diện tích rộng lớn lên tới 22.000m² trong đó diện tích sân chơi chiếm 12.000m². Trường phổ thông liên cấp được trang bị bể bơi 4 mùa, phòng nhạc, xưởng sáng tạo, phòng chức năng, phòng Audio…đã đi vào hoạt động từ năm 2021.

Lô H2-CC1 là nơi thực hiện Dự án Oriental Square do Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Nam Tiến làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư Quốc tế Đông Thành (OSI Holdings) là đơn vị phát triển.

Quy mô dự án bao gồm 1 tòa văn phòng cao 16 tầng nổi, 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn 28.652m2. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng. Dự án đã động thổ hồi 8/2023 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025.

Trước đó, tháng 9/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4466/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất H2-CC1. Quy mô tổng diện tích lô đất H2CC1 khoảng 3.946m2.

Tiếp đến, lô H2-CC2 (Tòa nhà văn phòng Catgo) được Công ty THT chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Đầu tư Catgo vào năm tháng 3/2019. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng sau nhiều năm giao đất, và trước đó nằm trong danh sách những dự án vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố.

Lô đất H5-CC1 có diện tích 20.036m2 được Công ty THT chuyển giao cho S&D – Công ty TNHH Sunkyung Enc Vina hồi tháng 9/2019. Nơi đây được giới thiệu triển khai hai tòa tháp mang tên The Heaven (gồm 1 tháp khách sạn 6 sao, 1 tháp căn hộ dịch vụ) cao 164m với 40 tầng nối với nhau bằng hai cây cầu trên cao. Theo kế hoạch, tòa tháp khách sạn được thiết kế với 333 phòng hạng sang và khu tháp căn hộ dịch vụ sẽ gồm 317 phòng.

Lô B1-CC3 "về tay" Tập đoàn Sam Sung (Hàn Quốc) năm 2019. Tại lô đất này, Samsung đã xây dựng mới trung tâm phát triển và nghiên cứu (R&D) trên diện tích 11.600m2. Dự án có quy mô 19 tầng, trong đó có 3 tầng hầm và 16 tầng nổi, có sức chứa khoảng 3.000 người. Dự án đã khởi công tháng 3/2020 và khánh thành ngày 23/12/2022.

Trung tâm R&D của Samsung có mặt tiền tại đường Hoàng Minh Thảo.

Lô B2-CC1 có diện tích 8.753m2 và B2-CC2 có diện tích 8.731m2 được Công ty THT chuyển nhượng cho Tập đoàn CJ của Hàn Quốc hồi tháng 7/2018. Tổng diện tích lô đất khoảng 1,7ha. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thực phẩm, dược phẩm và công nghệ sinh học, lĩnh vực truyền thông giải trí và cả bất động sản… Tại lô đất này, Tập đoàn CJ có kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại.

Lô D1-CC1 và D1-CC3 được UBND TP Hà Nội phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/500 hồi tháng 8/2023.

Lô đất D1-CC3 rộng khoảng 12.533 m2 và lô đất D1-CC1 rộng khoảng 12.533 m2. Hai lô đất này được xác định chức năng đất công trình công cộng thành phố và khu vực; giữ nguyên số tầng cao công trình khối đế (4 tầng), tầng cao khối tháp (23 tầng).

Lô đất B3-CC1 với tổng diện tích xây dựng hơn 1ha hiện được xây dựng khách sạn 5 sao Shilla Hotel, do Daewoo E&C Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Dự án gồm có 2 tòa tháp với chiều cao 35 tầng và 3 tầng hầm, nằm đối diện dự án Han Jardin với chức năng khách sạn 5 sao, văn phòng, căn hộ dịch vụ và khối đế bán lẻ. Ước tính tổng mức đầu tư của là dự là 9.000 tỷ đồng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Daewoo E&C Hàn Quốc triển khai xây dựng tại lô B3-CC1

Lô đất B3-CC2 có diện tích 23.600m2 được Công ty THT chuyển nhượng cho Công ty CP Taseco Invest (công ty con của Taseco Land) hồi tháng 12/2020. Taseco Invest cho biết sẽ phát triển dự án Tổ hợp Khách sạn, Văn phòng, Trung tâm thương mại và dịch vụ cao cấp – Landmark 55. Tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, dự án cao 55 tầng với tham vọng là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội.

Tuy nhiên, cuối năm 2022, Taseco Invest chuyển nhượng toàn bộ dự án tại lô đất B3-CC2 cho Westlake Point Pte Ltd.

Lô B2-CC4 được Công ty THT chuyển nhượng cho một công ty con khác của Taseco Land là Công ty cổ phần Đầu tư TAH hồi tháng 12/2022. Được biết, Công ty TAH sẽ xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp văn phòng trên diện tích đất hơn 11.300 m2, quy mô dự kiến 23 tầng với tổng vốn đầu tư 1.730 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quý III/2023, Taseco Land đã ký kết chuyển nhượng 100% cổ phần CTCP Đầu tư TAH cho đối tác là VIETNAM Investment R Limited. Qua đó, Taseco Land chính thức rút khỏi cả hai dự án thành phần thuộc dự án khu đô thị Tây Hồ Tây.

Lô C1-CC1 rộng 1,7ha được Toshin Development thuộc Tập đoàn Takashimaya lên kế hoạch phát triển trung tâm thương mại trong giai đoạn 2025 – 2027. Dự án trung tâm thương mại Takashimaya được định hướng trở thành một trung tâm thương mại dịch vụ mang đậm nét văn hóa Nhật Bản và khối tháp là tổ hợp văn phòng hạng A.

Lô B1-CC1-2 rộng 2,4ha do Công ty Đại Quang Minh (Thadico) mua lại từ Công ty THT nhằm thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và mua sắm. Công ty Đại Quang Minh đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư 554 tỷ đồng.

Cuối cùng, lô B2-CC3 được Công ty THT chuyển nhượng cho Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC hồi tháng 6/2023. Chủ đầu tư có kế hoạch thực hiện dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CMC (CMC Creative Space Hanoi) với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.789 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 626 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Quy mô diện tích dự án là 1,13ha, hệ số sử dụng đất 5 lần, mật độ xây dựng 40%, tầng cao 23 tầng. Thời hạn dự án là 56 năm kể từ ngày cấp phép đầu tư (19/1/2006). Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2024.

Ai đứng sau Công ty THT?

Công ty TNHH Phát triển THT là chủ đầu tư dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại Starlake), được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2005 và được cấp giấy phép đầu tư năm 2006.

Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích hơn 162 ha, quy mô đầu tư khu đô thị hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD. Trong đó, vốn góp thực hiện dự án là hơn 4.500 tỷ đồng và vốn huy động là gần 26.000 tỷ đồng.

Dự án hoạt động trong thời hạn 56 năm, kể từ năm 2006. Sau khi kết thúc, toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được chuyển giao không bồi hoàn cho UBND TP. Hà Nội.

Dự án dự kiến thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành giải phóng mặt bằng từ năm 2010 đến năm 2018; hoàn thành việc đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật năm 2018 và hoàn thành phát triển giai đoạn 1 năm 2024. Giai đoạn 2 hoàn thành đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong vòng 24 tháng kể từ ngày được bàn giao đất sạch; hoàn thành việc phát triển và đưa vào kinh doanh trong vòng 60 tháng kể từ ngày được bàn giao.

Công ty TNHH Phát triển THT thành lập tháng 7/2011, là doanh nghiệp vốn ngoại, ban đầu hình thành trên cơ sở cổ phần của 5 doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc, gồm (1) Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd, (2) Daewon Co., Ltd, (3) Dong IL Highvill Co., Ltd, (4) Keangnam Enterprises., Ltd và (5) Kolon Engineering & Construction Co., Ltd.

Sau đó, bốn cổ đông chuyển nhượng vốn cho Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd nắm giữ 100% vốn. Tại thời điểm tháng 11/2021, vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 4.565,6 tỷ đồng. Từ tháng 2/2022 đến nay, ông An Kuk Jin làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.