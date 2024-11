Thêm 1 doanh nghiệp trị giá 10.000 tỷ sắp lên sàn: Chủ tịch sở hữu khối tài sản hơn 3.000 tỷ, doanh thu hơn chục nghìn tỷ mỗi năm từ bán nguyên liệu cho Vinamilk, Masan, Trung Nguyên

Ngày 1/11/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chính thức đưa 170,6 triệu cổ phiếu của CTCP Nguyên liệu Á Châu giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán AIG vào ngày giao dịch đầu tiên là ngày 11/11.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu AIG là 63.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp theo giá tham chiếu khoảng 10.748 tỷ đồng.

Với mức vốn hóa này, AIG đã lọt vào nhóm các doanh nghiệp có vốn hóa lớn trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời cũng đã lâu mới có một doanh nghiệp lớn lên sàn chứng khoán.

Về cơ cấu cổ đông của AIG, AIG hiện có 4 cổ đông lớn, bao gồm ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch HĐQT (30,32%), MGCA Foodco Pte. Ltd (29%), ông Nguyễn Bảo Tùng – Tổng giám đốc (8,48%), và All Ingredients Pte. Ltd (8,09%).

Với việc sở hữu hơn 51,72 triệu cổ phiếu AIG, tính theo giá tham chiếu, số tài sản chứng khoán của Chủ tịch Nguyễn Thiên Trúc là hơn 3.258 tỷ đồng và Tổng giám đốc Nguyễn Bảo Tùng là gần 912 tỷ đồng.

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu được hình thành và phát triển từ những năm đầu thập niên 2000, tiền thân là CTL Company Ltd, sau đó đổi tên thành ATL rồi tiếp đến là ACC – Hoá Chất Á Châu. Năm 2009, ACC – Hoá Chất Á Châu đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột kem không sữa AFI – Asia Saigon Food Ingredients.

Những năm sau đó, đơn vị còn nhận được dòng vốn từ nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp như: PENM Partner Capital (2014), NewQuest Capital Partners (2018). Mekong Enterprise Fund II cũng từng rót vốn vào Hoá chất Á Châu năm 2011 sau đó thoái vốn vào năm 2018.

Tháng 7/2017, AIG dần được định hình với việc hợp nhất kết quả kinh doanh của 7 công ty thành viên tại pháp nhân lõi - CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG (AIG).

Hiện nay, AIG cung cấp các sản phẩm đa dạng từ bột kem không sữa, tinh bột sắn, nước dừa, sữa dừa, tinh dầu, nước ép rau củ, ...

Tại ngày 30/9/2024, công ty sở hữu 10 công ty con trực tiếp, 2 công ty con gián tiếp, 1 công ty liên doanh gián tiếp, 1 công ty liên kết trực tiếp và 2 công ty liên kết. Khách hàng của công ty là các thương hiệu đình đám như Vinamilk, TH True Milk, Vitadairy, Nutricare, IDP, Nutifood, Friesland Campina, Nestle, Masan, Đức Việt, Dabaco, Acecook, Vifon…

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2024, AIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.112 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của AIG đạt 8.891 tỷ đồng, tăng 3% và lợi nhuận sau thuế đạt 634 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần gần 12.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 890 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 11.915 tỷ đồng giảm gần 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 1% còn 787 tỷ đồng.