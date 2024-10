Một doanh nghiệp trị giá gần 6 tỷ USD chính thức chốt kế hoạch lên sàn HoSE

HĐQT CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã thông qua Nghị quyết chuyển giao dịch cổ phiếu MCH từ UPCoM sang HoSE. Thời điểm dự kiến niêm yết là trong năm 2025.

Việc niêm yết trên HoSE đã được ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group (công ty mẹ gián tiếp Masan Consumer) tiết lộ vào tháng 4/2024. Tài liệu ngày 30/5/2024 của Masan Group tiết lộ việc chuyển sàn lên HoSE của MCH dự kiến thực hiện vào quý 2/2025.

Vì vậy, doanh nghiệp này đã tiến hành chi cổ tức "khủng" cho năm 2023 tỷ lệ 268% bằng tiền cho các cổ đông. Số tiền mà công ty dự kiến bỏ ra là khoảng 19.000 tỷ đồng. Việc "vét" hết tiền để chia cổ tức là động thái thường thấy khi doanh nghiệp chuẩn bị tiến hành các thương vụ bán cổ phần lớn.

Ngày 2/10, Masan Consumer tiếp tục có động thái xin ý kiến cổ đông thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024, tỷ lệ tối đa 100% (tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu).

Đồng thời, Masan Consumer cũng xin cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm là hơn 326,8 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, thấp hơn 95% so với giá thị trường hiện nay của cổ phiếu MCH là 196.600 đồng/cp.

Số lượng chào bán thêm nói trên tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 45,1% (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1.000 quyền mua sẽ được mua 451 cổ phiếu phát hành thêm).

Trong báo cáo phân tích hồi tháng 4/2024, CTCK HSC đánh giá, 93,8% cổ phần của Masan Consumer do Công ty TNHH Masan Consumer Holdings – một công ty con của Masan Group - nắm giữ. Do đó tỷ lệ free float chỉ là 6,2%, thấp hơn nhiều so với free float trung bình của VNallshare là 52,8% và free float trung bình của VN30 là 43,8%.

Để niêm yết thành công, HSC cho rằng Masan Consumer cần phải tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng , nghĩa là công ty có thể giảm tỷ lệ sở hữu của Masan Consumer Holdings (và theo đó là quyền sở hữu gián tiếp của Masan Group) thông qua việc phát hành cổ phiếu mới hoặc bán cổ phiếu được sở hữu bởi Masan Consumer Holdings.

Hiện nay, trên UPCoM cổ phiếu MCH đang có giá 195.000 đồng/cp. Như vậy, vốn hóa của công ty này đạt 141.376 tỷ đồng (khoảng 5,6 tỷ USD), tăng khoảng 78.800 tỷ đồng so với số đầu năm.