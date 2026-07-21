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Doanh nghiệp bán dẫn top 10 thế giới trao bức thư đặc biệt cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

| | Doanh nghiệp

Thư bày tỏ quan tâm Letter of Intent (LOI) của Qualcomm, tập đoàn công nghệ hàng đầu Mỹ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Doanh nghiệp bán dẫn top 10 thế giới trao bức thư đặc biệt cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM- Ảnh 1.

Đại diện Qualcomm trao Thư bày tỏ quan tâm tới đại diện VIFC - HCMC. Nguồn: VIFC - HCMC

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Bàn tròn Tài chính (Financial Roundtable) do Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC - HCMC) tổ chức ở Đại học Columbia, TP New York, Mỹ vào ngày 18/7/2026.

Trong bức thư, Qualcomm ghi nhận vai trò tiềm năng của VIFC - HCMC trong quá trình hiện đại hóa hệ thống tài chính, thu hút đầu tư quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn và bền vững, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Từ phía VIFC - HCMC, tiếp nhận Thư bày tỏ quan tâm là khởi đầu cho các trao đổi cụ thể hơn. Theo nhận định, sự hợp tác với Qualcomm có thể mở rộng mối quan hệ của VIFC - HCMC với cộng đồng công nghệ. Sự hợp tác này cũng giúp hỗ trợ định hướng phát triển hạ tầng số, fintech và các mô hình đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái VIFC - HCMC.

Cũng trong sự kiện Bàn tròn Tài chính, các định chế tài chính lớn tham dự đã bày tỏ quan tâm, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư lần đầu tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức định hướng mở rộng hoạt động ngân hàng đầu tư và huy động nguồn vốn quy mô lớn cho Việt Nam.

Warburg Pincus, một trong những quỹ đầu tư tư nhân (private equity) lâu đời và lớn nhất thế giới, có trụ sở tại New York tiếp tục quan tâm đến khả năng phát triển quỹ tín thác bất động sản.

Morgan Stanley, một trong những ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu Hoa Kỳ và Vanquour Global, công ty quản lý gia sản hoạt động theo mô hình văn phòng gia đình (family office) tại New York cùng quan tâm đến quản lý tài sản và dịch vụ family office.

Haitong Securities, một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Trung Quốc, trụ sở tại Thượng Hải, đề xuất tăng cường huy động vốn cho doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch.

Theo Hoàng Hạnh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Qualcomm

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