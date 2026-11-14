Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 2/11/2026, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang đã phát hành thành công 1.800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 180 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã SNNL12601 có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 2/11/2031, lãi suất 9,5%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings cho biết, Nam Nha Trang là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp dự án (SPV), tập trung triển khai Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang, tên thương mại Charmora City, tại Khánh Hòa. Dự án có quy mô khoảng 226,7 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 28.335 tỷ đồng.

Nam Nha Trang được thành lập ngày 24/10/2025, với vốn điều lệ ban đầu 2.600 tỷ đồng, sau đó tăng lên 2.750 tỷ đồng vào ngày 22/1/2026.

Trong đó, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long sở hữu 79,4% vốn, còn CTCP Du lịch Asean Hạ Long nắm 20,6%. Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc là ông Lê Đức Lâm.

Trong năm tài chính đầu tiên 2025, doanh nghiệp chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng báo lãi sau thuế 11,4 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi và cho vay ngắn hạn.

Cuối năm 2025, Nam Nha Trang ghi nhận 2.388 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn, chủ yếu là các khoản cho vay tín chấp kỳ hạn 9 tháng, phát sinh từ hoạt động cho vay nội bộ trong hệ sinh thái Sun Group.

Đến ngày 30/6/2026, khoản phải thu về cho vay của Nam Nha Trang tăng lên 15.377 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản cho vay cá nhân. Trong năm 2026, doanh nghiệp đã thu hồi khoảng 1.978 tỷ đồng, đồng thời phát sinh các khoản cho vay mới.

Theo kế hoạch, số dư khoản phải thu này dự kiến giảm còn 7.566 tỷ đồng vào cuối năm 2026 và được thu hồi hết trong năm 2027.

Saigon Ratings lưu ý, khả năng và tiến độ thu hồi các khoản phải thu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ số thanh khoản thực tế của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2027.

Một điểm đáng chú ý khác được Saigon Ratings chỉ ra là cơ cấu nguồn vốn của Charmora City. Với tổng vốn đầu tư dự kiến 28.335 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đã góp của Nam Nha Trang chỉ khoảng 2.750 tỷ đồng, tương đương 10% tổng mức đầu tư. Phần vốn còn lại chủ yếu đến từ vốn vay khoảng 13.314 tỷ đồng và tiền ứng trước của khách hàng khoảng 12.271 tỷ đồng.

Theo Saigon Ratings, cơ cấu này khiến doanh nghiệp phải duy trì đòn bẩy tài chính tương đối cao trong giai đoạn đầu triển khai dự án, đồng thời đối mặt với áp lực chi phí lãi vay và nghĩa vụ trả nợ gốc trong trung hạn. Nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ này được kỳ vọng chủ yếu đến từ dòng tiền bán hàng khi Charmora City bước vào giai đoạn ghi nhận doanh thu.