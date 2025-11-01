Doanh nghiệp bất động sản 'hái ra tiền'

Vượt chỉ tiêu

Quý III năm nay, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) đạt doanh thu thuần gần 432 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm nửa còn 42 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên gần 160 tỷ đồng, gấp 97 lần cùng kỳ - chủ yếu do trích lập hơn 140 tỷ đồng dự phòng nợ khó đòi. Do đó, SCR chỉ còn lãi ròng hơn 1 tỷ đồng nhưng vẫn gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, TTC Land đạt doanh thu thuần hơn 950 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ. Động lực tăng trưởng của SCR đến từ mảng xây dựng đạt gần 230 tỷ đồng - gấp 50 lần và bất động sản gần 314 tỷ đồng - gấp 3,9 lần. Lãi ròng hơn 32 tỷ đồng - gấp 18 lần cùng kỳ. Như vậy, TTC Land đã vượt 19% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Tính đến 30/09, tổng tài sản TTC Land gần 13.019 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền tăng 81% lên hơn 317 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 7% lên gần 3.575 tỷ đồng. Nợ phải trả là hơn 7.523 tỷ đồng, tăng 18% so đầu năm.

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) có doanh thu thuần gần 36 tỷ đồng trong quý III/2025, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh trong kỳ âm hơn 3 tỷ đồng nhưng nhờ khoản lãi khác đột biến gần 88 tỷ đồng mà TDH thoát lỗ, ghi nhận lãi ròng hơn 84 tỷ đồng trong quý III/2025 - gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TDH đạt doanh thu thuần hơn 61 tỷ đồng, tăng 67%. Trong khi đó, lỗ thuần hoạt động kinh doanh hơn 8 tỷ đồng. Nhờ lãi khác mà TDH thoát lỗ để có được lợi nhuận ròng hơn 103 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm.

Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS) có doanh thu thuần trong quý III/2025 đạt hơn 864 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới bất động sản trong bối cảnh thị trường phục hồi mang về hơn 633 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 74%. Mảng môi giới mang về lãi gộp gần 367 tỷ đồng, tương đương biên lãi gộp gần 58%. Trong khi đó, mảng bán căn hộ, nhà phố, đất nền có biên lãi gộp 44%. Sau khi trừ các chi phí trên, DXS lãi ròng gần 78 tỷ đồng trong quý III, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DXS ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.300 tỷ đồng (tăng 29%), lãi ròng gần 334 tỷ đồng (gấp 3,2 lần cùng kỳ).

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của DXS gần 17.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn tăng 14%, lên gần 10.500 tỷ đồng - chiếm đến 62% tổng tài sản. Nợ phải trả tăng 23%, lên gần 8.300 tỷ đồng.

Trong quý III vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) đạt doanh thu thuần hợp nhất gần 1.100 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ - chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Kết quả KDH lãi ròng gần 236 tỷ đồng trong quý III, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Kết quả này giúp lãi ròng lũy kế 9 tháng đầu năm của KDH đạt gần 557 tỷ đồng, tăng 35%. Như vậy, lợi nhuận của KDH sau 9 tháng đã thực hiện hơn 84% kế hoạch.

Lãi gấp chục lần

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 1.877 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ 2024. Doanh thu tài chính tăng hơn 35%, lên 29 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, công ty ghi nhận lãi ròng gần 146 tỷ đồng, cao gấp 24 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 3.941 tỷ đồng (gấp gần 5 lần cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng (tăng gần 24 lần). Kết quả này chủ yếu đến từ bàn giao tại các dự án Akari City (967 tỷ đồng), Cần Thơ II - Central Lake (1.529 tỷ đồng) và Southgate (983 tỷ đồng).

Công ty CP Tập đoàn C.E.O (mã chứng khoán: CEO) lũy kế 9 tháng đạt 990 tỷ đồng doanh thu (tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ). Sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận năm.

Quý III năm nay, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) có doanh thu thuần hơn 506 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đạt lần lượt là 249 tỷ và 250 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Phát Đạt ghi nhận hơn 964 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 201 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt hơn 450% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 49%.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và tài chính của PDR đã chuyển sang dương, đạt gần 91 tỷ đồng - thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tiền và tương đương tiền cuối quý III/2025 đạt 116 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần đầu năm.