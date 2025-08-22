Doanh nghiệp bất động sản Tp.HCM đang chạy với “vận tốc” nào?

Đến lượt doanh nghiệp Tp.HCM tăng tốc "về đích" cuối năm

Sau các đợt bùng nổ của bất động sản khu vực vệ tinh như Đồng Nai, Bình Dương (cũ, nay là Tp.HCM); Long An (nay là Tây Ninh), đến lượt các doanh nghiệp có sẵn quỹ đất tại Tp.HCM (cũ) tăng tốc đưa sản phẩm ra thị trường. Từ quý 3/2025 trở đi, việc một số đơn vị lên kế hoạch khởi công, nhận booking, kick off, mở bán dự án... cho thấy sự "nóng lòng" rõ rệt.

Họ hiểu rằng, năm 2025 là giai đoạn lấy đà quan trọng để tịnh tiến đến chu kì tăng trưởng vào năm 2026. Theo đó, tận dụng lúc thị trường đang giữ nhịp tốt, doanh nghiệp bất động sản tại Tp.HCM (cũ) đã đẩy mạnh hoạt động về dự án với kì vọng sức cầu tươi sáng từ cuối năm nay trở đi.

Doanh nghiệp bất động sản Tp.HCM đã chạy với “vận tốc” nhanh hơn, thể hiện nội lực mạnh mẽ trong chu kì mới của thị trường địa ốc.

Mới đây, thông tin từ Van Phuc Group, sau thời điểm khởi công gần 300 căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky, doanh nghiệp bắt đầu cho nhận booking. Dù chưa tiết lộ ngày mở bán nhưng động thái nhận giữ chỗ là cách doanh nghiệp muốn thăm dò phản ứng của thị trường với sản phẩm. Điều bất ngờ là mức độ quan tâm của khách hàng khá tích cực chỉ sau thời gian ngắn dự án "manh nha" ra thị trường. Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách tham quan sa bàn, căn hộ mẫu Diamond Sky và dự án Van Phuc City. Đây là phân khu cao tầng đầu tiên trong KĐT Van Phuc City (quy mô gần 200ha) tại mặt tiền quốc lộ 13, P.Hiệp Bình, Tp.HCM, có giá dự kiến khoảng 130 triệu đồng/m2.

"Nóng lòng" với sức cầu đang tốt, sau thời gian "chinh chiến" tại thị trường tỉnh, mới đây Nam Long đã quay về Tp.HCM (cũ) với động thái khởi công Trellia Cove – phân khu cuối cùng tại KĐT Mizuki Park (Bình Chánh, Tp.HCM cũ). Dự án có 800 căn hộ 2 - 3 phòng ngủ và 24 sản phẩm nhà phố liên kế.

Cũng kì vọng sức cầu "bật tăng" vào cuối năm, Kiến Á tiếp tục bung giỏ hàng còn lại của dự án Citi Grand (P.Cát Lái, Tp.HCM). Theo đơn vị phân phối, hiện nguồn hàng còn ít, giá căn hộ đã tăng 5% so với thời điểm tháng 6/2025.

Mở giỏ hàng 800 căn hộ Lumière Midtown (thuộc khu đô thị The Global City, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM cũ), Masterise Homes kì vọng sẽ "về đích" sức cầu trong các tháng còn lại của năm 2025.

Dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn chỉ ra, mức độ quan tâm bất động sản tại Tp.HCM (cũ) tăng trưởng nổi bật, đặc biệt với bất động sản bán (tăng 18%). Trong đó, sự quan tâm thể hiện mạnh nhất ở phân khúc chung cư.

Theo đơn vị này, các thông tin về quy hoạch, hạ tầng, chính sách... đã thúc đẩy tâm lý của người mua lẫn doanh nghiệp địa ốc. Mặc dù hiện thanh khoản chưa hoàn toàn khởi sắc nhưng người mua đưa ra quyết định nhanh hơn với bất động sản, thể hiện niềm tin vững vào thị trường.

Bất động sản bước vào giai đoạn phát triển bền vững?

Năm 2025 được xem là giai đoạn tạo nền tảng quan trọng để tiến đến đà tăng trưởng vào năm 2026. Theo đó, các yếu tố hỗ trợ ngày càng rõ nét. Những trợ lực vững chắc từ việc hoàn thiện khung pháp lý, niềm tin người mua được củng cố và các yếu tố vĩ mô tăng trưởng không chỉ giúp bất động sản phục hồi mà còn tạo thế để thị trường phát triển lâu dài.

Từ phía doanh nghiệp, không chỉ bung hàng theo nhịp sóng thị trường mà họ đang tính đến các bước đi đường dài. Ở đó, câu chuyện pháp lý và kế hoạch triển khai quỹ đất trong dài hạn được doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng ở bối cảnh mới.

Theo ghi nhận, dù mặt bằng giá không còn thấp nhưng các dự án bất động sản tại Tp.HCM (cũ) bung hàng vẫn nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường, thể hiện niềm tin của người mua vào một chu kì phát triển mới. Họ kì vọng cơ hội về giá còn tăng, lực cầu còn lớn, nhất là tại Tp.HCM (cũ) – nơi quỹ đất phát triển dự án khan hiếm.

Doanh nghiệp đang đi với "vận tốc" nhanh hơn để bắt kịp những thay đổi của thị trường bất động sản. Ảnh minh hoạ

Có thể thấy, sau khi trải qua giai đoạn biến động, sự thanh lọc của thị trường bất động sản đã thể hiện rõ nét. Những doanh nghiệp có sản phẩm ra thị trường ở giai đoạn này đều rất chỉn chu về mặt pháp lý, tạo sự cạnh tranh bền vững. Điều này mang lại giá trị dài hạn về thanh khoản cho dự án.

Trong báo cáo tình hình bất động sản 2 quý đầu năm của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nêu rõ, nửa đầu năm 2025 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản phía Nam. Từ năm 2024, thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chuyển sang giai đoạn phục hồi, tăng trưởng trở lại theo xu thế tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước.

Cụ thể, trong năm 2023, thị trường bất động sản Tp.HCM tăng trưởng âm, cho đến quý 1/2024 vẫn còn âm -0,5%. Nhưng kể từ quý 2/2024 đã chuyển sang tăng trưởng dương 2,94%, quý 3/2024 tiếp tục tăng trưởng dương 6,7% và cả năm 2024 tăng trưởng dương 9%. Sáu tháng đầu năm 2025 tăng trưởng dương 9,1% so với cuối năm 2024.

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường, các doanh nghiệp địa ốc đã có những tính toán cho giai đoạn tiếp theo (năm 2026-2027) và đi với "vận tốc" nhanh hơn để bắt kịp những thay đổi của thị trường bất động sản.

Ông Lưu Quang Tiến, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) nhận định, cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn quan trọng giúp thị trường bất động sản tạo nền tảng vững chắc trước khi chính thức bước vào chu kỳ tăng trưởng năm 2026.

Theo đó, sự chủ động của doanh nghiệp cộng hưởng với niềm tin của người mua nhà đã khiến nhịp độ của thị trường bất động sản tốt lên từ đầu năm 2025 đến nay. Theo ông Tiến, nhu cầu người mua vẫn rất lớn, các dự án hội tụ lợi thế về pháp lý, chất lượng và hạ tầng kết nối vẫn thu hút dòng tiền của người mua.