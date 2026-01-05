Doanh nghiệp bất động sản vượt khó, tạo đà bứt phá trong năm 2026

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, năm 2025 được xem là năm "bản lề" của thị trường bất động sản Việt Nam. Dù chưa thể phục hồi toàn diện, nhưng những chuyển động tích cực về chính sách, tài chính và chiến lược doanh nghiệp đang dần tạo nền tảng cho một chu kỳ mới, với kỳ vọng rõ nét hơn trong năm 2026.



So với giai đoạn 2022-2023, bức tranh thị trường năm 2025 đã xuất hiện nhiều gam màu sáng hơn. Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp hơn so với giai đoạn đỉnh, qua đó giảm đáng kể áp lực tài chính cho cả doanh nghiệp lẫn người mua nhà.

Cùng với đó, hàng loạt chính sách tháo gỡ pháp lý được triển khai đồng bộ, từ sửa đổi luật đến các nghị quyết, thông tư hướng dẫn, từng bước khơi thông nguồn cung từng bị "tắc nghẽn" trong nhiều năm.

Những "bước chạy đà" đầu tiên của loạt doanh nghiệp bất động sản

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã có bước "chạy đà" quan trọng khi ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, thậm chí chuyển từ trạng thái thua lỗ sang có lãi.

Dữ liệu báo cáo tài chính quý III/2025 và 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy bức tranh phục hồi rõ nét hơn, phản ánh không chỉ sự cải thiện của thị trường mà còn là hiệu quả từ các chiến lược tái cấu trúc và bán hàng quyết liệt của doanh nghiệp.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG). Từng ghi nhận khoản lỗ 40,4 tỷ đồng trong quý III/2024, đến quý III/2025, doanh nghiệp này đã đảo chiều mạnh mẽ với lợi nhuận sau thuế đạt 234 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nam Long báo lãi 441 tỷ đồng, gấp hơn tám lần cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu bán hàng tăng lên gần 3.941 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng xu hướng tích cực, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) ghi nhận doanh thu quý III/2025 đạt 1.098 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 526 tỷ đồng, tăng gần bảy lần so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của doanh nghiệp đạt 841 tỷ đồng, tăng hơn 105% so với cùng kỳ, cho thấy sức bật đáng kể từ hoạt động bán hàng và bàn giao dự án.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhóm doanh nghiệp bất động sản quy mô vừa và nhỏ cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) báo cáo lợi nhuận sau thuế quý III/2025 tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) ghi nhận mức tăng lợi nhuận gấp khoảng 17 lần, phản ánh khả năng tận dụng tốt đà hồi phục của nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) cũng ghi nhận kết quả tích cực nhờ hoạt động bàn giao dự án. Doanh thu quý III/2025 đạt gần 507 tỷ đồng, cao hơn rất mạnh so với cùng kỳ do nền so sánh thấp, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 86 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh doanh tích cực của doanh nghiệp trong năm 2025.

Những con số này cho thấy nhóm doanh nghiệp từng chịu ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn trước đã tận dụng tốt đà hồi phục của thị trường để cải thiện kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, bức tranh phục hồi không đồng đều giữa các doanh nghiệp. Một số tên tuổi lớn vẫn gặp nhiều khó khăn, điển hình là CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL).

Trong quý III/2025, doanh nghiệp này tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 1.153 tỷ đồng, dù doanh thu đạt gần 1.700 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, Novaland ghi nhận gần 5.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ, nhưng vẫn báo lỗ khoảng 1.820 tỷ đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án lớn như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City.

Tuy vậy, áp lực chi phí tài chính và chênh lệch tỷ giá tiếp tục khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chưa thể đảo chiều, cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét trong ngành bất động sản.

Dù vẫn còn những gam màu trầm, nhìn tổng thể, các số liệu cho thấy nhiều doanh nghiệp bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của năm trước, từng bước tạo ra lợi nhuận trở lại trong năm 2025. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cải thiện triển vọng toàn ngành và mở ra kỳ vọng cho năm 2026.

Vượt qua chu kỳ trầm lắng, bước vào chu kỳ hồi phục

Song song với sự cải thiện về kết quả kinh doanh, một động lực quan trọng khác của thị trường trong năm 2025 là việc gỡ vướng pháp lý cho hàng nghìn dự án.

Cụ thể, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo 751 để tập trung xử lý các dự án vướng mắc kéo dài, đồng thời ban hành Nghị quyết 170 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có kết luận thanh tra.

Kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của Tổ công tác ghi nhận đã giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được 136/788 dự án bất động sản (đạt 17,3%).

Đang tiếp tục giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 652/788 dự án bất động sản (chiếm 82,7%) trong đó: 255 dự án vướng mắc trong lĩnh vực đất đai (chiếm 39,1%); 189 dự án vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư (chiếm 29,0%); 115 dự án vướng mắc trong lĩnh vực quy hoạch (chiếm 17,6%); 33 dự án vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng (chiếm 5,1%); 20 dự án vướng mắc trong thực hiện.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện cả nước còn khoảng 2.991 dự án gặp khó khăn, trong đó có 326 dự án được áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 170, có 898 dự án thuộc diện rà soát theo chuyên đề của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các địa phương. Trên cơ sở kết luận thanh tra, Trung ương cho phép nguyên tắc tháo gỡ, hoàn chỉnh hồ sơ để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai.

Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian tới, các dự án này sẽ từng bước được tháo gỡ, bổ sung nguồn cung cho thị trường và khơi thông nguồn lực cho phát triển. Khi các nút thắt được tháo gỡ, doanh nghiệp có điều kiện tái khởi động dự án, triển khai thi công và đưa sản phẩm ra thị trường.

Năm 2025 hàng nghìn dự án đã được gỡ vướng pháp lý.



Nhận định về bức tranh chung của thị trường, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng năm 2025 đánh dấu giai đoạn thị trường bất động sản phục hồi khá tích cực sau thời gian dài khó khăn.

Theo ông, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng thị trường đang dần quay trở lại, thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp tái khởi động dự án, mở rộng hoạt động và cải thiện năng lực phát triển sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Đính nhận định thị trường đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất, vượt qua chu kỳ trầm lắng trước đây và bắt đầu bước vào quỹ đạo hồi phục.

Sự cải thiện này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, bao gồm cải cách pháp lý ngày càng rõ nét, hệ thống quản lý và tín dụng được củng cố, nguồn cung mới tăng lên và nhu cầu thực của thị trường dần phục hồi. Quan trọng hơn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc, tháo gỡ các rào cản thủ tục để quay lại hoạt động một cách bài bản hơn.

Hướng tới năm 2026, ông Đính cho rằng những cải cách về khung pháp lý và quản lý thị trường đang tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững hơn của bất động sản Việt Nam.

Các tiêu chuẩn mới được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, cải thiện chất lượng sản phẩm và giúp thị trường vận hành lành mạnh hơn trong chu kỳ tiếp theo.

Dù năm 2025 có thể chưa phải là giai đoạn bùng nổ của thị trường bất động sản, nhưng rõ ràng đang đóng vai trò là năm "bản lề" quan trọng. Khi doanh nghiệp dần vượt khó, dự án được khơi thông và niềm tin thị trường cải thiện, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là thời điểm thị trường bước sang giai đoạn ổn định và tăng trưởng bền vững hơn, thay vì phục hồi mang tính ngắn hạn như giai đoạn trước.