TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3.

Hội nghị đã bàn và thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Hình thành trong 3 năm

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho hay hiện nay người dân nếu muốn đi từ TPHCM cũ về Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phải đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ngang qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Quang cảnh hội nghị

Theo ông Trần Lưu Quang, xét trên tổng thể bản đồ mới, có hai hướng kết nối khả thi. Một là từ Nhà Bè băng qua bằng đường bộ, nhưng trong điều kiện thực tế hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong khi đó, TPHCM đang có định hướng phát triển ra biển theo hướng Cần Giờ, kết nối với khu vực Bãi Trước - Bãi Sau (thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)...

Từ đó, lãnh đạo TPHCM có ý tưởng làm tuyến đường giao thông kết nối TPHCM với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thông qua việc xây dựng đường vượt biển 6 làn xe.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Lưu Quang cho biết kịch bản ban đầu của dự án này có hai phần, gồm phần nổi trên mặt biển, sau đó đến phần đi ngầm dưới đáy biển như hầm Thủ Thiêm. Dự án sẽ đắp hai đảo nhân tạo hai bên khoảng thông thuyền.

Phương án này so với làm cầu sẽ dễ thi công hơn. Ước tính ban đầu của chủ đầu tư xây dựng tuyến đường này mất khoảng 3 năm.

Phương án thiết kế đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

"Dĩ nhiên TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, mở rộng đường Rừng Sác, làm mới cầu Cần Giờ, mở rộng thêm các tuyến đường kết nối Cần Giờ… Như thế, sẽ mất khoảng 70 phút đi về từ trung tâm thành phố đến Bà Rịa - Vũng Tàu" - ông Trần Lưu Quang nói.

Tạo động lực thúc đẩy phát triển nhiều dịch vụ

Trước đó, thông tin về tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết dự án được thực hiện theo phương thức PPP (hợp đồng BT).



Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho hay TPHCM sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính có không gian phát triển rộng lớn, yêu cầu tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển đặt ra hết sức cấp thiết.

Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp cảng biển.

Tuy nhiên, hiện tại chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường bộ hoặc giao thông thủy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng đường ven biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có ý nghĩa chính trị và chiến lược quan trọng, góp phần hình thành trục kết nối ven biển trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế biển của thành phố.

"Dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, logistics, dịch vụ cảng biển; góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực ven biển" - ông Nguyễn Công Vinh nhìn nhận và khẳng định việc đầu tư xây dựng đường ven biển là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển TPHCM trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.