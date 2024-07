Doanh nghiệp cảng biển lãi lớn quý 2, cổ phiếu lập tức tăng kịch trần

CTCP Cảng Quy Nhơn (mã QNP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 332 tỷ đồng, tăng 51,3% so với cùng kỳ. Cảng Quy Nhơn cho biết sản lượng hàng hóa quý 2/2024 qua cảng đạt hơn 3,16 triệu tấn, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 80,5 tỷ đồng, tăng gần 58% so với quý 1/2023. Biên lãi gộp tương ứng ở mức 24,2% cao hơn đối chút so với cùng kỳ năm ngoái. Các chi phí trong kỳ đều tăng mạnh so với quý 1/2023. Kết quả, Cảng Quy Nhơn lãi sau thuế 43,7 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Cảng Quy Nhơn ghi nhận doanh thu đạt hơn 607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 75,5 tỷ đồng, đều tăng khoảng 46% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đề ra.

Năm 2024 Cảng Quy Nhơn lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.247 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện năm 2023, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến lại giảm 20%, còn 115 tỷ đồng. Ông Lê Hồng Quân - Tổng Giám đốc điều hành Cảng Quy Nhơn cho biết, kế hoạch được xây dựng dựa trên công tác khảo sát, phân tích thị trường cảng biển, tình hình kế hoạch hàng hoá của các chủ hàng thông qua cảng, và mức độ cạnh tranh của các cảng trong khu vực.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Cảng Quy Nhơn đạt 1.392 tỷ đồng, tăng gần 10% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 173,8 tỷ đồng, giảm 26,9% so với đầu năm. Tuy nhiên, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, lại tăng mạnh 123% lên 309 tỷ đồng.



Sau thông tin về kết quả kinh doanh, cổ phiếu QNP đã bất ngờ tăng kịch trần phiên 16/7 lên mức 38.000 đồng/cp, gấp đôi so với thời điểm chào sàn HoSE hồi giữa tháng 1 năm nay. Vốn hóa thị trường cũng theo đó vượt 1.500 tỷ đồng.