Doanh nghiệp có truyền thống "bạo chi" cổ tức hàng chục % mỗi năm báo lãi quý 3 tăng bằng lần

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã: NTC) đã công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu thuần tăng trưởng mạnh 348% so với cùng kỳ lên 229 tỷ đồng. Theo giải trình từ doanh nghiệp, đà tăng chủ yếu do ghi nhận doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp từ phân bổ giá trị hợp đồng cho thuê theo số năm bằng việc ghi nhận 1 lần toàn bộ giá trị hợp đồng cho thuê đối với 1 hợp đồng cho thuê lại đất so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí giá vốn tăng gần 500% so với cùng kỳ lên 104 tỷ đồng, qua đó khiến lợi nhuận gộp của NTC tăng 270% lên 125 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 24% xuống 37 tỷ, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70%, đạt 13 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí khác, Nam Tân Uyên báo lãi trước thuế gần 151 tỷ đồng, gấp đôi số lãi đạt được cùng kỳ năm 2024. LNST đạt gần 126 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên ghi nhận 507 tỷ đồng doanh thu thuần và 355 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 190% và 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt gần 793 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 284 tỷ đồng. Như vậy, dù Nam Tân Uyên mới hoàn thành 64% mục tiêu doanh thu nhưng công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Được biết, Nam Tân Uyên được thành lập vào năm 2004, hiện có vốn điều lệ 240 tỷ đồng. Trong đó, 3 cổ đông lớn sở hữu 73,22% vốn điều lệ gồm CTCP Cao su Phước Hòa (sở hữu 32,85%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (GVR) nắm 20,42% và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (sở hữu 19,95%).

Nam Tân Uyên là chủ đầu tư phát triển hạ tầng của ba khu công nghiệp (KCN) chính tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là KCN Nam Tân Uyên với quy mô gần 332 ha, KCN Nam Tân Uyên mở rộng rộng 288,52 ha và KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 với 346 ha.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư vào một số dự án trong và ngoài ngành như KCN Cao su Bình Long (Bình Phước, sở hữu 37,79%), KCN Bắc Đồng Phú (Bình Phước, sở hữu 40%), CTCP Cao su Trường Phát (Sở hữu 20%), KCN Dầu Giây (Đồng Nai, sở hữu 22,17%).

Doanh nghiệp còn được biết tới với truyền thống chia cổ tức đều đặn bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ "khủng". Trong giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp này luôn đều đặn trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông mức từ 60– 120%, đặc biệt năm 2018 doanh nghiệp "chơi lớn" khi dốc hầu bao trả cổ tức tiền mặt lên đến 200%. Gần nhất trong năm 2024, Công ty đã thông qua phương án chia cổ tức tối thiểu 60%.

Ở một diễn biến khác, 24 triệu cổ phiếu NTC đã được HoSE chấp thuận niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 28/10/2025. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 161.470 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ± 20% so với giá tham chiếu.

Trên thị trường chứng khoán, NTC đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 15/10/2025 với thị giá đạt 165.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy mức giá chào sàn trên HoSE thấp hơn 2% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM.