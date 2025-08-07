Doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số khu vực công tại Việt Nam

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong tiến trình chuyển đổi số khu vực công. Các nỗ lực này thể hiện qua việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thủ tục hành chính. Nhiều bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bước đầu hình thành nền tảng dữ liệu số.

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các nghị quyết và quyết định như Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 71/NQ-CP (Sửa đổi, bổ sung cập nhật Nghị quyết số 57-NQ/TW)…

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động cập nhật và nâng cao năng lực nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, giúp Việt Nam nhanh chóng cập nhật xu hướng công nghệ toàn cầu và tạo ra những sáng kiến, sản phẩm và giải pháp phù hợp với đặc thù thị trường trong nước.

Tại Việt Nam, Chương trình Tăng tốc Chuyển đổi số quốc gia (CDA - Country Digital Acceleration) của Cisco chính là cầu nối chiến lược, giúp các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam tiếp cận sớm nhất các công nghệ tiên tiến, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ Chương trình CDA tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC và Cisco sẽ cùng phát triển mô hình thử nghiệm (Proof of Concept – viết tắt là POC) cho hạ tầng số an toàn và có khả năng mở rộng, nhằm hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Các đại diện của ETC và Cisco tại Lễ ký kết.

Hoạt động này được triển khai với mục tiêu đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Chính phủ, hướng tới số hóa toàn bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và nâng cao chất lượng dịch vụ công đến năm 2030.

Lễ ký kết có sự tham gia của ông Hà Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT ETC; ông Lê Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc ETC; ông Nguyễn Như Dũng - Tổng Giám Đốc Cisco Việt Nam, Lào, Campuchia, cùng đại diện hai bên ETC và Cisco.

Thông qua sự hợp tác trên, mô hình thử nghiệm sẽ là bước đệm quan trọng để xây dựng nền tảng hạ tầng số đáp ứng các yêu cầu về quy mô, tính năng và bảo mật cho hệ thống dữ liệu chính phủ. Trung tâm dữ liệu này đóng vai trò nền tảng then chốt cho việc xây dựng chính phủ số, đảm bảo kết nối dữ liệu đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân, bằng việc số hóa hồ sơ tài liệu và triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mọi cấp chính quyền.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hà Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT ETC, cho biết: “ETC và Cisco đã có hơn 20 năm hợp tác bền chặt. Hai bên đã đồng hành cùng triển khai nhiều giải pháp công nghệ cốt lõi và nền tảng cho các khách hàng trọng điểm bao gồm các cơ quan thuộc khối Chính phủ, cùng các ngân hàng và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ đối tác giữa ETC và Cisco sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển của công nghệ và quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam".

Trong khuôn khổ hợp tác, Cisco sẽ thiết kế và cung cấp sản phẩm, phần mềm và dịch vụ để xây dựng mô hình trung tâm dữ liệu, đồng thời hỗ trợ chuyên gia và tổ chức các hoạt động đào tạo để hoàn thiện Trung tâm dữ liệu Bảo mật thế hệ mới.

ETC sẽ dẫn dắt việc triển khai thử nghiệm, cung cấp các tình huống ứng dụng thực tế và môi trường thử nghiệm, đồng thời phối hợp tổ chức đào tạo và hội thảo liên quan đến quá trình triển khai mô hình này. Sau khi hoàn thiện, ETC và Cisco sẽ trình diễn giải pháp này tại Trung tâm Dữ liệu ETC, chào đón các đoàn nghiên cứu và công tác từ các cơ quan Nhà nước đến tham quan và chứng kiến trực tiếp công nghệ.

Qua sự hợp tác này, ETC và Cisco cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.