Doanh nghiệp công nghệ Việt kinh doanh hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế

27-09-2025 - 19:45 PM | Kinh tế số

Ngày 27/9/2025, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố bảng xếp hạng Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2025, trong đó có Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG).

Thành quả này khẳng định năng lực quản trị xuất sắc, tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh vững vàng của CMC trong việc duy trì kết quả kinh doanh vượt trội, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động

Bảng xếp hạng TOP50 do Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức thường niên, tham chiếu từ các chuẩn mực Harvard và quốc tế, dựa trên kết quả đo lường 3 năm liên tiếp theo 3 chỉ số: doanh thu, ROE và lợi nhuận trên cổ phiếu . Đây là thước đo khách quan về hiệu quả kinh doanh và quản trị

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư , TOP50 là nhóm doanh nghiệp tạo ra giá trị vượt trội cho cổ đông, chiếm hơn 55% vốn hóa HOSE , đồng thời đại diện cho các ngành dẫn dắt động lực tăng trưởng mới, trong đó ICT (công nghệ thông tin – viễn thông) được coi là mũi nhọn. Việc CMC được vinh danh trong nhóm này càng khẳng định vị thế của một doanh nghiệp CNTT – Viễn thông top đầu Việt Nam , đang mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế bằng chiến lược AI-X (AI Transformation) Go Global .

Doanh nghiệp công nghệ Việt kinh doanh hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế- Ảnh 1.

Ông Đinh Tuấn Trung, Phó TGĐ CMC Telecom, đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC nhận giải Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025

CMG lọt rổ MSCI Frontier Market – Dấu mốc toàn cầu

Nếu Top 50 là sự công nhận trong nước, thì việc cổ phiếu CMG chính thức lọt rổ MSCI Frontier Market quý I/2025 chính là “tấm hộ chiếu toàn cầu”. MSCI là bộ chỉ số quốc tế có ảnh hưởng lớn nhất tới dòng vốn ngoại, hiện đang được hàng nghìn quỹ đầu tư, trong đó có rất nhiều quỹ ETF, theo dõi và mô phỏng.

Để được vào rổ MSCI, doanh nghiệp phải vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe:

  • Tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành (free-load) và thanh khoản : cổ phiếu phải đủ lượng giao dịch và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
  • Quản trị doanh nghiệp và minh bạch : báo cáo tài chính chuẩn mực, công bố thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo vệ quyền lợi cổ đông.
  • Quy mô và uy tín trên thị trường .
Doanh nghiệp công nghệ Việt kinh doanh hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế- Ảnh 2.

CMG là 1 trong 3 mã cổ phiếu lọt rổ MSCI trong năm 2025

Đây là lần đầu tiên CMG lọt rổ MSCI, đánh dấu một trong số ít doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đạt chuẩn quốc tế , mở ra cơ hội thu hút dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư ngoại

Đại diện một quỹ đầu tư ngoại nhận định: “Việc CMG lọt rổ MSCI cho thấy doanh nghiệp đã đạt chuẩn quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực, giúp CMG trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn dài hạn.”

Chủ tịch Tập đoàn CMC, ông Nguyễn Trung Chính , khẳng định: “Được MSCI lựa chọn là minh chứng CMC đã đạt chuẩn quốc tế. Đây là dấu mốc chiến lược, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi kiên định theo đuổi AI-X và Go Global, mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông.”

Việc CMG lọt MSCI có 3 tác động rõ rệt:

  1. Gia tăng thanh khoản & hấp dẫn vốn ngoại – khi các quỹ ETF và quỹ chỉ số tái cơ cấu, CMG trở thành điểm hút vốn tự nhiên.
  2. Củng cố niềm tin cổ đông – minh chứng cho quản trị theo chuẩn quốc tế, nâng cao uy tín và định giá trên thị trường.
  3. Đòn bẩy cho chiến lược toàn cầu – việc lọt MSCI diễn ra song song với các bước đi lớn: khởi công CMC Creative Space Hà Nội , được chấp thuận đầu tư Hyperscale Data Center tại TP.HCM , mở rộng hợp tác AI quốc tế.
Doanh nghiệp công nghệ Việt kinh doanh hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế- Ảnh 3.

Ông Tim Reid – Tổng Giám đốc Điều hành Toàn cầu Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Anh (UKEF) thăm và làm việc tại CMC ngày 22/9/2025

Niềm tin dài hạn – Trí tuệ Việt ra thế giới

Kết quả tài chính 2024 (doanh thu 8.203 tỷ đồng, EBITDA gần 1.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế 502 tỷ). Đại hội cổ đông thường niên CMC tháng 7/2025 đặt mục tiêu lớn năm tài chính 2025 sẽ đạt 9.828 tỷ đồng doanh thu (+20%), EBITDA 1.200 tỷ đồng (+22%), và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng.

Những con số này phản ánh sự tự tin của ban lãnh đạo và khả năng hiện thực hóa mục tiêu nhờ nền tảng tài chính vững chắc cùng loạt dự án chiến lược đang được triển khai.

Xa hơn những con số của năm 2025, CMC đã vạch ra một tầm nhìn đầy khát vọng: đến năm 2028, tập đoàn sẽ trở thành một công ty chuyển đổi số và chuyển đổi AI toàn cầu, quy mô tỷ đô với trên 10.000 nhân sự. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới – một CMC của Việt Nam, nhưng đồng thời là một CMC của toàn cầu.

Bốn năm liên tiếp được Tạp chí Nhịp cầu đầu tư ghi nhận, hai năm liên tiếp được Forbes vinh danh, lọt rổ MSCI Frontier Market, triển khai dự án hạ tầng tỷ đô, hợp tác cùng những tên tuổi hàng đầu quốc tế – tất cả đang dệt nên câu chuyện đầy cảm hứng về một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh: “Lợi ích của cổ đông cũng chính là sự thịnh vượng dài hạn của CMC. Đồng hành cùng CMG hôm nay là đồng hành cùng hành trình đưa trí tuệ Việt vươn tầm toàn cầu.”

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

