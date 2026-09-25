Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ phủ 700.000 tấm pin trên hồ thủy điện ở Tây Bắc

Trên lòng hồ thủy điện Bản Chát tại Lai Châu, VinEnergo sẽ triển khai hai dự án điện mặt trời nổi Bản Chát 1 và Bản Chát 2.

Theo Báo cáo ĐTM dự án Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 1 và Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 2, dự kiến triển khai tại các xã Mường Than, Than Uyên và Mường Kim, tỉnh Lai Châu. Hai dự án được xây dựng trên khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát để sản xuất điện năng từ mặt trời.

Theo đó, nhà máy điện mặt trời Bản Chát 1 có công suất khoảng 250MW. Tổng mức đầu tư gần 5.368 tỷ đồng.

Dự án sử dụng diện tích 704ha, trong đó có 626.6ha là diện tích lòng hồ thủy điện. Các hạng mục bao gồm khu vực nhà máy, công trình phụ trợ, trạm biến áp, khu quản lý vận hành, móng trụ và hành lang tuyến đường dây 220kV/35kV.

Đối với nhà máy điện mặt trời Bản Chát 2 được thiết kế với công suất 300MW, quy mô diện tích 813ha, với 771,2ha là diện tích lòng hồ thủy điện. Tổng vốn đầu tư hơn 6.279 tỷ đồng.

Cả hai nhà máy Bản Chát 1 và Bản Chát 2 dự kiến đi vào vận hành trong quý IV/2028, đều áp dụng công nghệ pin bifacial – loại pin hai mặt kính cho phép hấp thụ bức xạ mặt trời từ cả hai phía. Theo thiết kế, Bản Chát 1 sẽ lắp đặt khoảng 322.000 tấm pin và Bản Chát 2 sử dụng khoảng 370.160 tấm pin mặt trời loại 2 mặt kính lắp đặt trên hồ thủy điện Bản Chát.

Ngày 31/7, VinCons đã hạ thủy một tàu chuyên dụng tải trọng 220 tấn tại Lai Châu để phục vụ 2 dự án. Tàu được thiết kế để thi công hạ tầng, thả neo và hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời nổi trên mặt hồ.