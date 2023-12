Doanh nghiệp Đài Loan - Trung Quốc đầu tư dự án 120 triệu USD ở Nghệ An

Ngày 22/12, ông Đoàn Văn Đại - Phó Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam , tỉnh Nghệ An - cho biết, tỉnh này vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thêm 1 dự án FDI cho nhà đầu tư sản xuất linh kiện điện tử đến từ Đài Loan. Dự án có tổng mức đầu tư 120 triệu USD.

Cụ thể, nhà đầu tư Radiant Opto-Electronics Corporation sẽ đầu tư xây dựng Nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam .

Khu Công nghiệp Vsip Nghệ An) nơi nhà đầu tư Radiant Opto-Electronics Corporation sẽ đầu tư xây dựng nhà máy thiết kế sản phẩm linh kiện điện tử 120 triệu USD.

Dự án nhà máy được xây dựng thiết kế sản phẩm linh kiện điện tử gồm mô-đun đèn nền, tấm dẫn hướng ánh sáng, phim tăng cường độ sáng, đúc khung nhựa. Giai đoạn 1, nhà máy có sản lượng khoảng 35 triệu sản phẩm/năm. Ở giai đoạn 2, sản lượng nhà máy tăng thêm khoảng 10 triệu sản phẩm/năm.

Ngoài ra, nhà đầu tư Radiant Opto-Electronics Corporation cũng thực hiện dịch vụ cho thuê nhà xưởng; lưu trú cho công nhân, chuyên gia làm việc trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An . Đồng thời, nhà đầu tư cũng sẽ bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm do đơn vị này sản xuất tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Dự kiến, dự án này sẽ xây dựng và hoàn thiện đi vào hoạt động vào cuối năm 2024. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 8,2 ha. Diện tích xây dựng nhà xưởng, nhà cho thuê khoảng 4,5 ha; diện tích cơ sở lưu trú cho thuê khoảng 1,4 ha.

Tính cả dự án của nhà đầu tư Radiant Opto-Electronics Corporation, đến nay Nghệ An đã thu hút được hơn 1,58 tỷ USD vốn FDI và nằm trong top 10 các tỉnh thành thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước.

Tỉnh Nghệ An nằm trong top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Tỉnh Nghệ An cũng là "điểm sáng" trong thu hút đầu tư khi quy tụ được 8 tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ, năng lượng lớn của thế giới về đầu tư tại tỉnh. Cụ thể, 8 tập đoàn đã đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm gồm: Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Sunny, Runergy, Shandong. Trong số đó, nổi bật nhất là 2 tập đoàn kinh tế lớn Luxshare - ICT đầu tư 4 dự án với tổng vốn đăng ký là 359 triệu USD và Everwin đầu tư 1 dự án với tổng vốn đạt 200 triệu USD (giai đoạn 2 tăng lên 400 triệu USD).

Với sự góp mặt của Công ty Radiant Opto - Electronic Corp, tỉnh nghệ An sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử và công nghệ hàng đầu của cả nước.

Được biết, đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 10 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Trong đó nhiều khu công nghiệp có quy mô lớn đã đi vào hoạt động như khu công nghiệp VSIP (367,6 ha); WHA (498 ha); Hoàng Mai I (264,77 ha); Đông Hồi (457,07 ha); KCN Nam Cấm (327,83 ha).

Hiện tỉnh Nghệ An cũng đang triển khai đầu tư, hoàn thành hạ tầng và thu hút các nhà máy đầu tư vào các khu công nghiệp lớn như: Hoàng Mai 2 (TX. Hoàng Mai), Thọ Lộc (huyện Diễn Châu), WHA giai đoạn 2…..