Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất sàn chứng khoán được dự báo lãi 3.000 tỷ đồng trong quý 1

Trong báo cáo ước tính KQKD quý 1/2026, SSI Research đưa ra dự phóng lợi nhuận sau thuế của PV Gas (mã: GAS) có thể vượt 3.050 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

SSI dự báo mảng khí khô sẽ là động lực dẫn dắt lợi nhuận nhờ giá dầu FO (Fuel Oil, dầu nhiên liệu) trung bình ước tính sẽ tăng so với cùng kỳ (xu hướng tăng chủ yếu diễn ra trong tháng 3) và nhu cầu điện tăng trưởng.

Được biết, GAS là một công ty con quan trọng của Tập đoàn Petrovietnam (PVN). GAS có đường ống dẫn khí từ các mỏ ngoài khơi miền Nam Việt Nam và đóng vai trò là nhà phân phối khí cho các nhà máy điện, nhà máy sản xuất phân đạm và các hộ công nghiệp. Ba sản phẩm chính của GAS là: khí khô (chiếm phần lớn trong tổng doanh thu), LPG và condensate.

Đánh giá ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông tới thị trường Việt Nam nói chung và GAS nói riêng, SSI cho rằng tác động tiềm năng sẽ bao gồm cả “tốt và không tốt”.

Cụ thể, với khí tự nhiên, giá khí tự nhiên hiện chủ yếu neo theo giá FO và dầu thô, cho thấy triển vọng cải thiện biên lợi nhuận gộp của GAS trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mặt bằng giá duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể làm suy yếu nhu cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực phát điện, khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể tìm kiếm huy động các nguồn điện thay thế với chi phí sản xuất thấp hơn. Trong trường hợp nhu cầu điện quốc gia ở mức cao, SSI Research cho rằng mức sụt giảm nhu cầu khí trong ngắn hạn sẽ không đáng kể hoặc ít nghiêm trọng hơn.

Đối với LNG, SSI cho biết GAS hiện giữ vững vị thế đầu tàu về cung cấp LNG từ khi đưa vào vận hành kho LNG đầu tiên tại Việt Nam (Thị Vải) năm 2023. Theo doanh nghiệp, nguồn cung LNG hiện chỉ đủ đáp ứng đến hết tháng 4/2026.

Từ tháng 5, GAS dự kiến đảm bảo nguồn cung thông qua việc đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu. Về xuất khẩu, với một năm thành công trong kinh doanh LNG quốc tế, nhóm phân tích cho rằng sẽ có áp lực tăng trưởng trong năm 2026, do GAS có thể sẽ ưu tiên LNG cho nhu cầu trong nước trước.

Ngoài ra, với LPG, hiện nay có khoảng 50% nhu cầu LPG trong nước được đáp ứng thông qua hoạt động nhập khẩu, trong đó khoảng 70% được nhập khẩu từ Trung Đông. Từ đầu tháng 3/2026, để giảm áp lực nguồn cung, GAS đã tăng công suất sản xuất trong nước, đồng thời tìm kiếm các nguồn nhập khẩu thay thế như Mỹ và Úc, cũng như hỗ trợ khách hàng chuyển đổi sang sử dụng khí qua CNG (khí thiên nhiên nén) và LNG nếu cần thiết. Tương tự LNG, nguồn cung LPG hiện cũng đủ đáp ứng đến hết tháng 4/2026.

Kịch bản xung đột sớm hạ nhiệt, biên lợi nhuận GAS dự báo tăng cao﻿

Trong kịch bản cơ sở, SSI giả định xung đột Trung Đông sẽ hạ nhiệt trong Q2/2026, giúp giá dầu thô, các sản phẩm dầu và LNG giảm dần, trước khi về mức bình thường vào cuối năm 2026. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp của GAS được dự báo cao tăng, nhờ vào giá FO/dầu thô bình quân tăng sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026, trong bối cảnh giá đầu vào mảng khí khô khá ổn định.

Mặt khác, SSI kỳ vọng sản lượng LNG/LPG sẽ giảm từ mức nền cao năm 2025 (chủ yếu ở mảng kinh doanh quốc tế), do: 1) GAS ưu tiên giữ nguồn cung cho thị trường nội địa trước khi xuất khẩu phần còn lại, và 2) điều kiện nguồn cung toàn cầu hiện nay.

Về khí khô, sản lượng được dự phóng tăng 2% svck do nhu cầu LNG nội địa, vì các nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã bắt đầu vận hành thương mại từ cuối năm 2025 (dù tỷ lệ huy động còn thấp trong ngắn hạn do giá LNG hiện đang ở mức cao). Ngược lại, nguồn cung khí tự nhiên nội địa sẽ độ ổn định hơn, do chịu ít tác động từ tình hình bất ổn toàn cầu, giúp hỗ trợ duy trì sản lượng khí.

Cho cả năm 2026, SSI Research dự báo tăng trưởng doanh thu PV Gas đạt 2% so với cùng kỳ và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 13%. Kịch bản cơ sở bao gồm giả định căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt trong Q2/2026, với giá dầu, sản phẩm lọc dầu và LNG dần trở về mức bình thường vào cuối năm 2026.

Ngược lại, trong trường hợp xung đột Trung Đông kéo dài, SSI thận trọng cho rằng lợi nhuận năm 2026 có thể sụt giảm, do đà giảm sản lượng có thể lấn át tác động tích cực từ việc biên lợi nhuận cải thiện, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung và giá nhiên liệu duy trì ở mức cao.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ trong 3 tháng đầu năm, cổ phiếu GAS chứng kiến nhịp tăng bốc đầu gần 80% lên đỉnh lịch sử xấp xỉ 130.000 đồng/cp trước khi quay đầu điều chỉnh khá mạnh. Chốt phiên 30/3, GAS dừng ở mốc 80.800 đồng/cp, tương ứng giảm gần 40% kể từ đỉnh hồi đầu tháng 3.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 khá thận trọng

Ở một diễn biến khác, GAS vừa thông báo về ngày 20/4 tới đây sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Đại hội sẽ được tổ chức ngày 22/5, dự kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh 2025, kế hoạch kinh doanh 2026,…

Tài liệu họp cụ thể chưa được công bố. Tuy nhiên, theo báo cáo thường niên mới đây, PV Gas đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ trong 2026 đạt 125.579 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.801 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,1% và 24% so với kết quả thực hiện năm 2025. Cổ tức dự kiến 20%/VĐL.

Về các chỉ tiêu sản lượng, PV Gas dự kiến đạt 7.435 triệu Sm3 khí khai thác trong nước và LNG nhập khẩu, trong đó lượng LNG nhập khẩu dự kiến đóng góp 900 triệu Sm3. Đối với hoạt động tiêu thụ, đơn vị này đặt kế hoạch cung cấp 7.117 triệu Sm3 khí khô và LNG tái hóa, 3,62 triệu tấn LPG và 255 nghìn tấn LNG xe bồn cùng các dịch vụ kinh doanh khí tự nhiên khác.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng dài hạn, PV Gas tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng năng lượng chiến lược. Trọng tâm là dự án mở rộng nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn mỗi năm, dự kiến hoàn thành thiết kế và lập dự toán trong quý 1/2026.

Bên cạnh đó, các dự án kho cảng nhập khẩu LNG Sơn Mỹ, kho LNG Bắc Trung bộ tại Vũng Áng và kho LNG Bắc bộ cũng đang được triển khai các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Các dự án này được kỳ vọng sẽ bù đắp lượng khí nội địa đang suy giảm và đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các nhà máy điện cũng như hộ công nghiệp.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2025, PV Gas ghi nhận doanh thu cao kỷ lục đạt 135.196 tỷ đồng, tăng khoảng 30,5% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 11.572 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra và hồi phục đáng kể sau giai đoạn sụt giảm trước đó. Tổng tài sản của PV Gas tính đến cuối năm 2025 đạt 93.568 tỷ đồng.