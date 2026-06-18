Doanh nghiệp được cấp tín dụng siêu tốc trên VietinBank eFAST

Khi chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế thì nhu cầu tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện ngày càng trở nên cấp thiết đối với DN. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, VietinBank ra mắt dịch vụ cấp tín dụng online trên nền tảng VietinBank eFAST. Đây chính là chìa khóa mở cánh cửa trải nghiệm tài chính số hiện đại, giúp DN chủ động tiếp cận nguồn vốn chỉ với vài thao tác trực tuyến.

Dịch vụ cấp tín dụng online trên VietinBank eFAST được triển khai nhằm hỗ trợ KHDN đăng ký nhu cầu cấp/tái cấp giới hạn tín dụng ngắn hạn, bao gồm nhiều sản phẩm tài chính quan trọng như cho vay, bảo lãnh, thư tín dụng (L/C), chiết khấu và bao thanh toán. Đây là bước đột phá trong hành trình số hóa dịch vụ tài chính DN của VietinBank; đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng DN nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền và tối ưu vận hành.

Điểm nổi bật của dịch vụ là DN chủ động đề xuất nhu cầu vay vốn mọi lúc, mọi nơi, ngay trên nền tảng VietinBank eFAST mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch. Chỉ với chiếc máy tính có kết nối internet, DN dễ dàng khởi tạo hồ sơ, cập nhật thông tin và gửi đề nghị cấp tín dụng nhanh chóng, linh hoạt.

Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, dịch vụ còn tinh gọn quy trình hồ sơ, giảm thiểu giấy tờ thủ công. DN chỉ cần rà soát thông tin, ký số và gửi hồ sơ trực tuyến, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian, nguồn lực và chi phí vận hành. Quy trình số hóa này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh DN ngày càng ưu tiên tối ưu hiệu suất hoạt động và nâng cao trải nghiệm giao dịch tài chính.

Một ưu điểm đáng chú ý khác là DN dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực. Thay vì chờ đợi hoặc trao đổi qua nhiều đầu mối, DN chủ động cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trực tiếp trên VietinBank eFAST, bảo đảm tính minh bạch trong từng bước triển khai.

Đặc biệt, DN cũng có thể nhận kết quả phê duyệt và thông báo cấp tín dụng ngay trên nền tảng, giúp rút ngắn thời gian phản hồi, tăng tốc quá trình tiếp cận nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dịch vụ được thiết kế dành cho mọi loại hình, từ DN nhỏ và vừa (SME) đến DN lớn và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hoạt động này thể hiện định hướng của VietinBank trong việc lấy KH làm trung tâm và cá nhân hóa trải nghiệm KH trong kỷ nguyên số.

Dịch vụ cấp tín dụng online trên VietinBank eFAST không đơn thuần là sản phẩm mới, mà còn là dấu mốc cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của VietinBank trong hiện đại hóa hệ sinh thái ngân hàng số dành cho DN. Trước đó, VietinBank đã phát triển tính năng giải ngân online cho DN trên VietinBank eFAST. Cùng với dịch vụ cấp tín dụng online, giờ đây DN được tận hưởng một hành trình cấp tín dụng hoàn toàn trực tuyến, từ bước đăng ký giới hạn tín dụng cho đến giải ngân.

Với nền tảng công nghệ an toàn, hiện đại quy trình thuận tiện và khả năng kết nối linh hoạt, VietinBank kỳ vọng sẽ là người bạn đồng hành cùng DN trên hành trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày càng số hóa.



