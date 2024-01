Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN) đã công bố BCTC quý 4/2023, ghi nhận doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ năm trước xuống 490 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi cải thiện từ 14% lên 16%, tương ứng LN gộp đạt 79 tỷ.

Khấu trừ các chi phí, INN lãi sau thuế 37 tỷ đồng trong quý 4/2023, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức lãi kỷ lục theo quý mà công ty từng ghi nhận.

Lũy kế cả năm 2023, INN ghi nhận doanh thu thuần và LNTT lần lượt đạt 1.532 tỷ và 99 tỷ đồng, giảm 10% và tăng 20%, qua đó lập đỉnh lợi nhuận. So với kế hoạch doanh thu 1.650 tỷ và LNTT 104-107 tỷ đã thông qua hồi đầu năm, công ty đã hoàn thành 93% -95% kế hoạch kinh doanh 2023.

Theo giới thiệu, INN tiền thân là một xưởng in vẽ bản đồ được thành lập từ năm 1963 sau đó chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước và chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ năm 2004 với tên giao dịch Quốc tế là APP. Tới năm 2010, cổ phiếu INN chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán HNX.

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn và sản xuất bao bì, nhãn mác…, INN hiện là một trong những công ty hàng đầu trong ngành in ấn và bao bì tại Việt Nam. Giới thiệu trên website, công ty cho biết sản phẩm chính bao gồm nhãn mác, sách báo, tạp chí và đặc biệt là bao bì hộp giấy trên các loại chất liệu – carton – giấy tráng nhôm, màng nhựa, đề can nhựa…

Mặt hàng bao bì được ưa chuộng nhất trên thị trường trong và ngoài nước như hộp bánh kẹo, tân dược, thuốc lá... Những khách hàng của INN có thể điểm qua như Traphaco, Orion, Hữu Nghị, Rạng Đông, thuốc lá Thăng Long…

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của INN đạt 1.089 tỷ, tăng 10% so với đầu năm, trong đó có tới 360 tỷ (1/3 tài sản) là tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng; ngoài ra còn có 268 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng và gần 124 tỷ đồng hàng tồn kho.

Nợ phải trả tăng 8% so với đầu năm lên 423 tỷ, trong đó công ty vay nơ ngắn hạn hơn 110 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 657 tỷ đồng với hơn 100 tỷ LNST chưa phân phối.

INN đặt ra mục tiêu đến năm 2028 doanh thu đạt từ 2.040 tỷ đến 2.070 tỷ, LNTT từ 135 tỷ - 145 tỷ đồng; đồng thời dự kiến đầu tư máy móc thiết bị khoảng 300 tỷ đến 350 tỷ để chuyên sâu, chuyện biệt hóa sản xuất và công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của công ty, tạo chuyển biến chiều sâu về công nghệ, kỹ thuật, sản xuất bao bì xanh.