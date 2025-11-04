Doanh nghiệp liên quan lãnh đạo Novaland không bán hết lượng cổ phiếu NVL đã đăng ký

CTCP Diamond Properties vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 31/10/2025, Diamond Properties đã bán ra thành công hơn 1,1 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số 2,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán ra trước đó, tương ứng 52,2%.

Lý do không hoàn tất giao dịch là do công ty phải điều chỉnh kế hoạch giao dịch trước những biến động của thị trường trong thời gian vừa qua.

Ảnh minh họa

Sau giao dịch nêu trên, Diamond Properties đã giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ hơn 165,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 164,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,079% xuống còn 8,024% vốn tại Novaland.

Tạm tính giá cổ phiếu NVL theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 31/10/2025 là 13.650 đồng/cổ phiếu, ước tính Diamond Properties đã thu về khoảng 15,4 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu NVL, trước đó bà Cao Thị Ngọc Sương- vợ ông Bùi Thành Nhơn đã đăng ký ra 17,27 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ 28/10/2025 đến ngày 26/11/2025.

Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu thành công, bà Sương sẽ giảm sở hữu từ 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,46%) xuống còn 33,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,624% vốn điều lệ Novaland).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.683 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn được tiết giảm 25% nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 7%, lên hơn 586 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 88%, chỉ mang về 456 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng đột biến, gấp 4,5 lần, lên 1.449 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh.

Kết quả, Novaland lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng trong quý III/2025, trong khi cùng kỳ lãi 2.950 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 4 liên tiếp của Novaland tính từ quý IV/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Novaland mang về gần 5.398 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với 9 tháng đầu năm 2024; doanh nghiệp lỗ ròng sau thuế gần 1.820 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Novaland tăng gần 1.797 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 239.575 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 188.761 tỷ đồng, giảm 1.726 tỷ đồng.