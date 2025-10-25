Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam muốn bán hết cổ phần tại 2 công ty, thu về gần 200 tỷ đồng để 'tập trung cho hoạt động cốt lõi'

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) cho biết, Tập đoàn đang triển khai kế hoạch thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh (GID) và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVTS).

PVTS tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), chính thức hoạt động từ năm 2007. Năm 2022, PVFI đổi tên thành PVTS, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ tài chính, đào tạo ứng dụng, tổ chức sự kiện...

PVTS có vốn điều lệ thực góp là 300 tỷ đồng, trong đó vốn góp của PVN là 105 tỷ đồng, tương ứng 35% vốn điều lệ tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm đấu giá là 9.200 đồng/cổ phần.

Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh thành lập từ năm 2006 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Lào. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã thực hiện đầu tư vào 02 dự án Khảo sát tìm kiếm, thăm dò khoáng sản đồng và vàng tại bản IToum, huyện Phu Vông, tỉnh Attapeu (Dự án Attapeu) và tại bản Na-luổng, huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Viêng Thông, tỉnh Hủa Phăn (Dự án Xiêng Khoảng).

GID có vốn điều lệ thực góp là hơn 235 tỷ đồng, trong đó vốn góp của PVN là 87 tỷ đồng, tương ứng 36,9% vốn điều lệ tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm đấu giá là 19.100 đồng/cổ phần.

Theo Đề án cơ cấu lại Petrovietnam giai đoạn đến hết năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn sẽ từng bước chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, nhằm tập trung nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi như thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, năng lượng và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Phương thức chuyển nhượng sẽ được thực hiện thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).




