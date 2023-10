Doanh nghiệp nhà Novaland báo lỗ hơn 200 tỷ đồng, nợ phải trả gấp gần 9 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Thành Phố Aqua (Aqua City) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên với kết quả lỗ sau thuế hơn 203,7 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu âm 16%. Kỳ báo cáo trước, Aqua City cũng lỗ 155,6 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Aqua City giảm 12% so với kỳ trước còn 1.286,3 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,6 lần lên 8,9 lần, tương ứng tổng nợ phải trả là 11.396,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.405,4 tỷ đồng.

Theo dữ liệu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Aqua City hiện có 4 mã trái phiếu đang lưu hành bao gồm: TPACH2024003 (600 tỷ đồng), TPACH2025004 (800 tỷ đồng), TPACH2124002 (500 tỷ đồng) và TPACH2125001 (500 tỷ đồng), lần lượt được phát hành trong giai đoạn năm 2020 – 2021 và đáo hạn vào năm 2024 – 2025.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Aqua City lại là các lô trái phiếu đã và sẽ phát hành của chính Aqua City. Ngoài ra còn có bất động sản là quyền sử dụng đất, quyền tài sản liên quan dự án Aqua 112ha; toàn bộ quyền lợi phát sinh từ phần vốn góp của Prince Residence tại Aqua City với giá trị vốn góp gần 592 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ; cùng với đó là phần vốn góp của Đại Cát tại Aqua City chiếm 30% vốn điều lệ, tương ứng 100% vốn điều lệ của Aqua City được thế chấp. Các tài sản thế chấp này dùng gần như chung cho các lô trái phiếu khác nhau của Aqua City.

Trong số 4 mã trái phiếu đang lưu hành, mã TPACH2124002 và TPACH2125001 đều trị giá 500 tỷ đồng được huy động để tăng quy mô vốn hoạt động để thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,9% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Green Land từ cá nhân ông Lê Thanh Liêm.

Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) ghi nhận, tại thời điểm 30/6/2023 Công ty TNHH Thành Phố Aqua là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 69,98% và tỷ lệ biểu quyết 70%.

Báo cáo thường niên của Novaland cho biết, đơn vị này là chủ đầu tư dự án Aqua City, một trong 5 dự án thành phần của tổng thể đại dự án Khu đô thị Aqua City tại Đồng Nai của Novaland.

Khu đô thị Aqua City có tổng quy mô 1.000ha. Về quy mô sản phẩm, Aqua City bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự đơn lập và song lập (diện tích 120 - 375 m2) với các phân khu chính như Phoenix – Sun Harbor – River Park – The Grand Villas – The Valencia – The Stella – The Elite – The Suite - Ever Green.

Vào ngày cuối tháng 8 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản số 3009/SXD-QLN-TTBĐS về việc điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với 4 căn nhà thấp tầng thuộc một phần khu I của dự án Aqua City. Trước đó, 1 căn biệt thự và 1 căn nhà phố liền kề tại dự án này cũng được cấp phép đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.