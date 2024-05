Doanh nghiệp phục hồi, kim ngạch xuất khẩu của Tiền Giang đạt hơn 1,8 tỷ USD

Theo Sở Công Thương Tiền Giang, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4 đạt khoảng 480 triệu USD. Như vậy trong 4 tháng đầu năm đạt giá trị xuất khẩu trên 1,86 tỷ USD, tăng 17% so cùng kỳ năm ngoái.

Đáng ghi nhận là nhiều lĩnh vực xuất khẩu có mức tăng cao, như thủy sản 4 tháng xuất đạt 44.950 tấn, tăng hơn 63%, với trị giá xuất 113 triệu USD, tăng hơn 48% so cùng kỳ; hàng rau quả xuất được 10.540 tấn, với giá trị xuất 20,6 triệu USD, tăng hơn 86% so cùng kỳ… Các mặt hàng may mặc đạt hơn 304 triệu USD, tăng 100%; giày dép các loại đạt hơn 281 triệu USD, tăng gần 23%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 187 triệu USD, tăng 2,5 lần…

Mặt hàng nông sản của Tiền Giang được xuất khẩu khá mạnh trong những tháng đầu năm nay

Riêng trị giá xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu hàng hóa. Trong 4 tháng qua, sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng đến 6,3% so cùng kỳ; trong đó, đáng chú ý là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,3%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng hơn 29%... Đây cũng là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ của giai đoạn 2020-2023.

Để đạt kết quả khả quan như trên là do các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu đa dạng, tiềm năng. Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc công ty TNHH Vina XO - một doanh nghiệp chế biến trái cây xuất khẩu tại huyện Gò Công Tây) cho biết, những tháng đầu năm nay nguồn nguyên liệu hạn chế cho hạn mặn nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng đáp ứng các đơn hàng với đối tác.

“Năm nay doanh nghiệp xuất khẩu xoài và mít sấy, chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ với Nga, mỗi tháng xuất khẩu 2 container và thị trường này rất ổn định. Hướng chiến lược của doanh nghiệp sẽ tăng cường sang thị trường Mỹ nhiều hơn, vì hiện doanh nghiệp đang có thêm nhiều đơn đặt hàng trái đu đủ, thanh long và một số mặt hàng khác. Vùng nguyên liệu của doanh nghiệp do năm nay bị hạn hán, nguyên liệu có lúc bị đứt quãng khiển sản lượng giảm nhiều”, ông Khoa cho biết.