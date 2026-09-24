Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp sản xuất xanh được giảm 2% lãi vay

| | Tài chính - ngân hàng

Doanh nghiệp sản xuất xanh được giảm 2% lãi vay

Doanh nghiệp sản xuất xe điện, tái chế nhựa, hộ trồng lúa giảm phát thải... được giảm 2% lãi vay khi đáp ứng tiêu chí xanh, theo Quyết định 46 của Chính phủ.

Theo quyết định này, 19 loại hình dự án được xét tiêu chí tuần hoàn. Trong nông nghiệp, các dự án này gồm hoạt động trồng lúa, sắn, mía... giảm phát thải khí nhà kính, thu gom và tái chế trên 50% phụ phẩm. Danh mục này cũng gồm hoạt động sản xuất tái chế nhựa, dệt may, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, 45 loại hình được xác định trong danh mục xanh, chia theo 7 lĩnh vực. Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất bao bì như nhựa thân thiện môi trường, túi giấy, hộp giấy, sản phẩm từ bã mía, tinh bột... được xét là dự án xanh. Các dự án này cần đảm bảo quy chuẩn về an toàn vệ sinh, được chứng nhận "nhãn sinh thái" trong nước hoặc nước ngoài.

Nhiều dự án khác như năng lượng mặt trời, điện sinh khối, xe điện, du lịch sinh thái, thu gom, tái chế phụ phẩm nông nghiệp... được xét tiêu chí xanh, cũng trong diện được giảm lãi suất vay.

Các tiêu chí ESG được điều chỉnh theo quy mô doanh nghiệp. UBND cấp tỉnh sẽ công bố, cập nhật danh mục dự án xanh định kỳ hai lần mỗi năm.

Theo Minh Hằng

VTV Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung thiếu gia sinh năm 2002 cùng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán lớn nhất thế giới: Từng học tại Đại học Oxford, khởi nghiệp từ tuổi 17, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ

Chân dung thiếu gia sinh năm 2002 cùng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán lớn nhất thế giới: Từng học tại Đại học Oxford, khởi nghiệp từ tuổi 17, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước công bố số tiền người dân để trong tài khoản thanh toán: Hơn 1,22 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi tài khoản có 4,75 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước công bố số tiền người dân để trong tài khoản thanh toán: Hơn 1,22 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi tài khoản có 4,75 triệu đồng Nổi bật

‏MDP trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam‏

‏MDP trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam‏

22:00 , 23/09/2026
Lãi suất ngân hàng 23/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất ngân hàng 23/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank,...

21:33 , 23/09/2026
Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng

Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng

20:49 , 23/09/2026
Đề xuất thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, rửa tiền không cần kết tội

Đề xuất thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, rửa tiền không cần kết tội

20:47 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên