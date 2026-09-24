Doanh nghiệp sản xuất xanh được giảm 2% lãi vay

Theo quyết định này, 19 loại hình dự án được xét tiêu chí tuần hoàn. Trong nông nghiệp, các dự án này gồm hoạt động trồng lúa, sắn, mía... giảm phát thải khí nhà kính, thu gom và tái chế trên 50% phụ phẩm. Danh mục này cũng gồm hoạt động sản xuất tái chế nhựa, dệt may, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, 45 loại hình được xác định trong danh mục xanh, chia theo 7 lĩnh vực. Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất bao bì như nhựa thân thiện môi trường, túi giấy, hộp giấy, sản phẩm từ bã mía, tinh bột... được xét là dự án xanh. Các dự án này cần đảm bảo quy chuẩn về an toàn vệ sinh, được chứng nhận "nhãn sinh thái" trong nước hoặc nước ngoài.

Nhiều dự án khác như năng lượng mặt trời, điện sinh khối, xe điện, du lịch sinh thái, thu gom, tái chế phụ phẩm nông nghiệp... được xét tiêu chí xanh, cũng trong diện được giảm lãi suất vay.

Các tiêu chí ESG được điều chỉnh theo quy mô doanh nghiệp. UBND cấp tỉnh sẽ công bố, cập nhật danh mục dự án xanh định kỳ hai lần mỗi năm.