Doanh nghiệp sắp “lăn chốt” cổ tức 2.000 đồng/cp, cổ phiếu lập tức bật tăng mạnh

CTCP Cảng Xanh VIP (UPCoM: VGR) thông báo sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền vào ngày 27/11 với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào ngày 5/12.

Với hơn 82,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp phải chi cho đợt cổ tức này ước đạt hơn 164,4 tỷ đồng. Với tỷ lệ nắm giữ 54,4%, Công ty mẹ Viconship (HOSE: VSC) dự kiến thu về khoảng 89 tỷ đồng.

Thông tin cổ tức ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường khi cổ phiếu VGR tăng vọt 3,48% trong phiên sáng 18/11 lên mức 59.500 đồng/cp. Tuy nhiên, thanh khoản của mã vẫn rất thấp khi chỉ có 200 đơn vị khớp lệnh.

Cảng Xanh VIP (VIP Greenport) được thành lập bởi hai cổ đông lớn là Công ty CP Container Việt Nam và Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, với vốn điều lệ ban đầu 450 tỷ đồng. Cảng nằm tại hạ lưu sông Cấm, thuộc khu kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng), sở hữu vị trí chiến lược khi thuận lợi kết nối giữa hệ thống giao thông nội địa và tuyến vận tải biển.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn hàng chục phần trăm mỗi năm. Riêng năm 2023, công ty chi trả cổ tức tới 70% bằng tiền mặt; còn trong 5 năm gần nhất, tỷ lệ này luôn duy trì trên 20%. Việc mạnh tay chi trả cổ tức cũng phần nào phản ánh dòng tiền ổn định và hiệu quả kinh doanh bền vững.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2025, doanh thu thuần đạt 304 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 50% lên 125,2 tỷ đồng. VGR cho biết mức tăng trưởng này đến từ việc chi phí sửa chữa lớn đã phân bổ hết, đơn giá cước nội địa được điều chỉnh tăng, một số tài sản cố định hết khấu hao, cùng với khoản bồi thường bảo hiểm liên quan đến bão Yagi. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận 858 tỷ đồng doanh thu và 362 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 9% và 34% so với cùng kỳ.

Trong diễn biến liên quan, CTCP Quản lý quỹ Leadvisors vừa tăng mạnh sở hữu tại Cảng Xanh VIP sau thương vụ thỏa thuận mua thêm 4,7 triệu cổ phiếu vào ngày 11/11 với tổng giá trị gần 228 tỷ đồng. Giao dịch giúp Leadvisors nâng tỷ lệ sở hữu từ 7,98% lên 13,7%, tương đương 11,3 triệu cổ phiếu. Toàn bộ được thực hiện qua phương thức thỏa thuận với giá bình quân 48.500 đồng/cp. Theo công bố, Leadvisors không có quan hệ nội bộ hay liên quan đặc biệt với Cảng Xanh VIP.