Doanh nghiệp sắp “lăn chốt” cổ tức 3.000 đồng/cp, cổ phiếu lập tức bật tăng mạnh

Bất chấp thị trường chung điều chỉnh, cổ phiếu HTL của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Hino Trường Long) vẫn tăng vọt 5,43% lên mức 28.150 đồng/cp, cao nhất trong 4 tháng qua. Dù vậy, thanh khoản mã này khá èo uột, chỉ vỏn vẹn 12.000 đơn vị khớp lệnh trong phiên.

Đà tăng bất ngờ của cổ phiếu HTL diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp mới công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt. Cụ thể, ngày 19/11 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2024 của HTL với tỷ lệ 30%, 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng.

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hino Trường Long dự kiến sẽ chi khoảng 36 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 5/12/2025.

Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được biết đến là doanh nghiệp luôn trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn qua các năm, tỷ lệ dao động hàng chục % mỗi năm.

Trước đó hồi tháng 12 năm ngoái, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 35% bằng tiền. Như vậy, tính cả đợt cổ tức lần này, cổ đông Hino Trường Long sẽ nhận cổ tức cho năm 2024 với tổng tỷ lệ 65% - đây là mức cổ tức cao nhất trong lịch sử hoạt động doanh nghiệp. Năm 2023 doanh nghiệp cũng chia cổ tức cao lên đến 50%.

Hino Trường Long tiền thân là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trường Long, thành lập năm 1998. Doanh nghiệp hiện là đại lý 3S của Hino tại Việt Nam chuyên mua bán các loại xe tải và xe chuyên dùng: Xe cẩu, xe ben, xe bồn, xe trộn bê tông, xe ép rác, xe thùng kính, xe mui bạt…

Hino Trường Long còn là nhà phân phối duy nhất cẩu Tadano lắp trên xe tải tại Việt Nam từ tháng 10/2010; độc quyền phân phối thiết bị nâng dành cho xe Ben tại thị trường Việt Nam của ShinMaywa từ tháng 11/2015.

Về kết quả kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm, HTL ghi nhận doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13,3 tỷ đồng, giảm 32%. Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 66% kế hoạch doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận cả năm.﻿