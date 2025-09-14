Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu né tránh kinh phí Công đoàn

14-09-2025 - 16:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chậm đóng kinh phí Công đoàn hoặc đóng không đúng mức quy định, doanh nghiệp phải đối mặt mức xử phạt nặng

Luật Công đoàn năm 2024 (có hiệu lực từ 1-7-2025) cũng như các văn bản dưới luật bắt buộc doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp kinh phí Công đoàn, dù có hay không có tổ chức Công đoàn cơ sở.

Nếu vi phạm, doanh nghiệp có thể bị xử phạt.

Gia đình đoàn viên - lao động được chăm lo tốt hơn nhờ nguồn kinh phí Công đoàn

Về mức phạt, theo Điều 38 Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định:

- Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí Công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Chậm đóng kinh phí Công đoàn; Đóng kinh phí Công đoàn không đúng mức quy định; Đóng kinh phí Công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

- Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí Công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí Công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

Đây mức phạt quy định đối với cá nhân. Mức phạt  với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, người sử dụng lao động vi phạm về đóng kinh phí Công đoàn thì có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 150 triệu đồng (mức tối đa)

Về biện pháp khắc phục hậu quả: Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức Công đoàn số tiền kinh phí Công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và khoản tiền lãi của số tiền kinh phí Công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Theo T. Yên

Người Lao động

