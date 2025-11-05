Doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư vào TP.HCM: Amata đề xuất phát triển khu công nghiệp công nghệ cao

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và đoàn doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam.

TPHCM là thị trường đầu tư lớn nhất của Thái Lan tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Urawadee Sriphiromya bày tỏ lòng cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã cử đại diện tới chia buồn tại Lãnh sự quán Thái Lan trước sự ra đi của Vương Thái hậu Sirikit, đồng thời gửi lời cảm ơn về sự quan tâm, hỗ trợ mà chính quyền TPHCM đã dành cho cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan trong thời gian qua.

Bà Urawadee cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính , TPHCM trở thành địa bàn có quy mô dân số và thị trường đầu tư lớn nhất của Thái Lan tại Việt Nam, với sự hiện diện của hàng loạt tập đoàn hàng đầu như Tổ hợp lọc hoá dầu Long Sơn (SCG), Central Group, BIJ, Siam City Cement, cùng bốn ngân hàng thương mại lớn và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, bán lẻ, y tế, logistics.

"Các doanh nghiệp Thái Lan nhìn thấy nhiều tiềm năng đầu tư vào TPHCM – đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp, logistics và y tế. Một tập đoàn bán lẻ lớn của Thái Lan cũng đang làm việc với Thành phố để xây dựng một trung tâm thương mại cao cấp mới," bà Urawadee chia sẻ.

Bà Đại sứ nhấn mạnh, năm 2026 sẽ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Hai nước đang tiến hành các bước để nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, với ba trụ cột hợp tác trọng tâm: kết nối kinh tế – kết nối cơ sở hạ tầng – kết nối con người.

Amata đề xuất đầu tư Khu công nghiệp thế hệ mới tại TPHCM

Trong khuôn khổ buổi làm việc, ông Vikrom Kromadit, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Amata, đã có phần trao đổi đáng chú ý về định hướng đầu tư của Amata tại Việt Nam.

Ông cho biết, năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Amata. Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Amata đã xây dựng hơn 140 km² khu công nghiệp tại nhiều quốc gia, thu hút hơn 1.600 nhà máy, góp phần tạo ra trên 50 tỷ USD GDP từ các doanh nghiệp hoạt động trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Riêng tại Việt Nam, Amata đã hiện diện hơn 30 năm với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, trong đó hơn một nửa tập trung tại Đồng Nai. Tính đến năm 2024, các khu công nghiệp của Amata tại Việt Nam đã thu hút hơn 8 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp, trở thành một trong những nhà phát triển hạ tầng công nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Đại diện Amata tại Việt Nam, bà Somhatai Panichewa, cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu đề xuất đầu tư khu công nghiệp mới tại khu vực Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM) với tổng vốn đầu tư tối thiểu 180 triệu USD, tập trung vào các ngành công nghệ cao, logistics và khu đô thị thông minh.

"Chúng tôi đã hợp tác cùng đối tác Nhật Bản để hoàn thiện quy hoạch tổng thể và báo cáo khả thi. Nếu được TPHCM chấp thuận chủ trương, Amata sẵn sàng trình bày chi tiết và triển khai ngay dự án," bà Somhatai khẳng định.

Tập đoàn cũng mời lãnh đạo TPHCM sang thăm các "thành phố thông minh Amata" tại Thái Lan và khu công nghiệp Amata Biên Hòa để tham khảo mô hình phát triển đô thị – công nghiệp xanh mà Amata đang áp dụng.

TPHCM mở rộng không gian phát triển, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Thái Lan

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan là "mối quan hệ giữa hai người bạn trong ngôi nhà ASEAN", với kết quả hợp tác kinh tế – thương mại hết sức tích cực. Hiện Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam và là một trong những đối tác thương mại hàng đầu trong khu vực.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, TP.HCM đang mở rộng mạnh mẽ không gian phát triển: Bình Dương (cũ) được định hướng là trung tâm công nghiệp; Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển, trọng tâm là năng lượng, hóa dầu và logistics; trong khi khu vực trung tâm TPHCM được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính và kinh tế số.

"Nếu không có gì thay đổi, ngay trong tháng 11, trung tâm tài chính quốc tế TPHCM sẽ chính thức được thành lập" Chủ tịch UBND Thành phố chia sẻ, đồng thời cho biết trong 8,3 tỷ USD vốn FDI hiện có, hơn 2 tỷ USD được đầu tư vào lĩnh vực kinh tế số – minh chứng cho sức hút ngày càng tăng của TPHCM trong kỷ nguyên chuyển đổi số và công nghiệp 4.0.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định:"Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Thành phố. Khó khăn của doanh nghiệp chính là thách thức của chúng tôi. TPHCM luôn đồng hành, chia sẻ và mong muốn thu hút thêm các nhà đầu tư Thái Lan, trong đó có Amata, đến tìm hiểu và đầu tư tại Thành phố mới."

Với đề xuất đầu tư của Amata, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đây là dự án phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp – logistics của Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng hoan nghênh năng lực và kinh nghiệm của Amata trong phát triển các khu công nghiệp hiện đại tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương đầu tư khu công nghiệp mới của Amata tại TP.HCM, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ mở rộng sang các khu vực công nghiệp lân cận như Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu."

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Thành phố đặc biệt khuyến khích các dự án công nghệ cao, sản xuất xanh và phát thải ròng bằng không, coi đây là trụ cột quan trọng của tăng trưởng bền vững. Ông cũng bày tỏ mong muốn Amata – với kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới đối tác toàn cầu – sẽ đóng vai trò tiên phong trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Buổi tiếp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đang xúc tiến hàng loạt hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976–2026). Hai nước đã nhất trí tăng cường kết nối nhân dân, trong đó có việc mở thêm các đường bay và tăng tần suất chuyến bay giữa hai nước – đặc biệt từ TP.HCM.

Bà Urawadee Sriphiromya cho biết: "Tuần trước, chúng tôi đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam để thảo luận về việc mở thêm các đường bay mới. Mong lãnh đạo TP.HCM tiếp tục hỗ trợ để tăng cường kết nối giao thương, du lịch giữa hai nước."

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đầu tư, logistics, công nghiệp xanh và đô thị thông minh, góp phần hiện thực hóa cam kết chung:"Việt Nam và Thái Lan cùng phát triển thịnh vượng, cùng hướng tới tương lai bền vững của khu vực ASEAN."