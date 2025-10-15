Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố BCTC quý 3/2025: Lợi nhuận "bốc hơi" 90% so với cùng kỳ

CTCP Thép tấm lá Thống Nhất (mã: TNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu trong quý đạt hơn 182 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh hơn 76% xuống còn chưa đầy 5 tỷ đồng.

Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ. Kết quả, TNS báo lợi nhuận sau thuế gần 1 tỷ đồng trong quý 3, giảm tới 91% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, TNS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 920 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 13 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và 50% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức hơn 288 tỷ đồng, giảm hơn 160 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ phải trả ở mức 161﻿ tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp vay nợ tài chính dài hạn gần 35 tỷ đồng. Lỗ lũy kế ghi nhận trên 109 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, thị trường thép quý 3/2025 trải qua giai đoạn đầy thách thức và chịu tác động mạnh của việc Mỹ siết chặt thuế quan cũng như phòng vệ thương mại từ các quốc gia khiến tình hình căng thẳng thương mại leo thang. Điều này dẫn đến sản lượng sản xuất giảm 57% và tiêu thụ giảm 57% khiến doanh thu bán hàng giảm mạnh 69%. Lợi nhuận gộp cũng giảm 76% so với cùng kỳ.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TNS đang trong diện hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần. Thị giá TNS dừng ở mốc 3.800 đồng/cp.﻿