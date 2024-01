Doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế đất nước và kỷ lục chưa từng có trong 62 năm lịch sử

Những kỷ lục của năm 2023

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế đất nước, với nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

Quy mô tập đoàn với tổng tài sản hợp nhất đến nay là 42,2 tỷ USD; Nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất đến nay là 22,3 tỷ USD; liên tục đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách quốc gia.

Ngày 8/1, tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo chia sẻ của ông Lê Mạnh Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn, kết thúc năm 2023, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện; hầu hết các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022 và xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí.

Đầu tiên phải kể đển công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, nhờ đó hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng, có thêm phát hiện dầu khí mới, hạn chế thấp nhất hệ số suy giảm sản lượng dầu, khí của từng lô/mỏ.

Gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 10 ngày; năm 2023 đạt 13,0 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm. Có 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 16-2 và tại lô PM3-CAA. Đây là kết quả quan trọng vì từ sau năm 2018 đến nay Tập đoàn mới có 2 phát hiện dầu khí mới trong 1 năm.

Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, năm 2023 đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m3, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng khai thác của Petrovietnam. Hệ thống các đường ống và nhà máy xử lý khí được vận hành an toàn, cung cấp tối đa theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ; sản lượng khí khô năm 2023 đạt 7,18 tỷ m3, vượt 23,2% kế hoạch năm.

Petrovietnam đã huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa vào vận hành an toàn, hoạt động với công suất cao Nhà máy điện Thái Bình 2 đúng thời điểm nhu cầu phụ tải điện cả nước tăng cao (cuối tháng 4 đến tháng 6/2023). Sản lượng điện năm 2023 toàn Tập đoàn đạt 23,07 tỷ kW giờ, tăng 31% so với năm 2022.

Về các chỉ tiêu tài chính, tất cả các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 đến 5 tháng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu sau 62 năm lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm. Tối đa hiệu quả và tối ưu chi phí, thực hành tiết kiệm toàn Tập đoàn năm 2023 đạt 3.072 tỷ đồng, vượt 37% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là 26,87 triệu đồng/tháng cao hơn 2022 là 25,96 triệu đồng/tháng.

Kế hoạch đầy tham vọng trong năm 2024

Trong năm 2024, tập đoàn có kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu khí toàn tập đoàn đạt 12 - 18 triệu tấn quy dầu, cao hơn 2 - 4 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch 2023 (8 - 16 triệu tấn quy dầu). Khai thác dầu đạt 8,20 - 8,98 triệu tấn, phấn đấu đạt tương đương kế hoạch 2023 (9,29 triệu tấn). Khai thác khí đạt 5,10 - 7,50 tỷ m3, phấn đấu thực hiện trên 7,50 tỷ m3 nếu công nghiệp điện huy động khí tối đa.

Sản xuất đạm đạt 1,74 triệu tấn, cao hơn 140 nghìn tấn so với kế hoạch 2023 (1,60 triệu tấn). Sản xuất điện đạt 27,78 tỷ kWh, cao hơn 3,78 tỷ kWh so kế hoạch 2023 (24 tỷ kWh). Sản xuất xăng dầu (không gồm Nghi Sơn) đạt 5,79 triệu tấn, cao hơn 266 nghìn tấn so với kế hoạch 2023 (5,52 triệu tấn).

Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 734,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 56,5 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch 2023 (677,7 nghìn tỷ đồng). Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn đạt 94 nghìn tỷ đồng, cao hơn 15,6 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 (78,3 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn đạt 22,0 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Petrovietnam xác định cần thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; quản trị và quản lý doanh nghiệp; tài chính; đầu tư; thị trường và khoa học công nghệ, đào tạo, an toàn, môi trường và phát triển bền vững.