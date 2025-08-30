Doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về điều này

Nghiên cứu được thực hiện bởi KoreFusion, công ty tư vấn chiến lược quốc tế chuyên về thanh toán, chỉ ra rằng thanh toán thẻ chiếm 8,3% tổng doanh số thanh toán B2B tại những nhà cung cấp chấp nhận thanh toán B2B ở Việt Nam – tỷ lệ cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và vượt xa mức trung bình khu vực là 3,3%.

Trong khi chuyển khoản trong nước vẫn là phương thức thanh toán chủ yếu cho giao dịch B2B trong khu vực (92%), mức độ ứng dụng phương thức thanh toán thẻ doanh nghiệp mạnh mẽ tại Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu của quốc gia trong lĩnh vực thanh toán số.

Tuy giữ vị trí dẫn đầu, nghiên cứu cũng cho thấy doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể gia tăng giá trị thông qua mở rộng chấp nhận thanh toán B2B qua thẻ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thanh toán thẻ mang lại những cải thiện rõ rệt về hiệu quả vận hành, bao gồm giảm chi phí đối soát, hạn chế tranh chấp thanh toán và giảm thiểu nợ xấu.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Doanh nghiệp Việt Nam đang giữ vai trò tiên phong tại khu vực trong việc ứng dụng thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Qua việc tiếp tục mở rộng nhiều giải pháp thanh toán số, doanh nghiệp có thể không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tạo ra những nguồn doanh thu mới. Visa luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình hiện đại hóa, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.

Theo nghiên cứu, việc chấp nhận thanh toán B2B qua thẻ có thể mang lại mức cải thiện lợi nhuận ròng trung bình lên tới 52 điểm cơ bản, đồng thời thúc đẩy doanh số tăng thêm 2,14%, trong đó một nửa doanh thu từ phương thức thanh toán thẻ đến từ khách hàng mới. Bên cạnh lợi ích tài chính, hình thức này còn mang lại trải nghiệm thanh toán xuyên suốt cho doanh nghiệp và tạo động lực phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Những ngành như Tài chính, Bảo hiểm hay Sản xuất đã ghi nhận tỷ lệ thanh toán sử dụng thẻ cao hơn mức trung bình, tuy nhiên tiềm năng vẫn hiện hữu ở hầu hết lĩnh vực khác. Thêm vào đó, phương thức chấp nhận thanh toán số ưu tiên di động kết hợp với các giải pháp linh hoạt phù hợp từng quy mô và mô hình kinh doanh đang giúp tháo gỡ rào cản về chi phí, hạ tầng, đồng thời đồng hành cùng nhà bán hàng trên lộ trình phát triển – từ hộ kinh doanh siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đến những đơn vị vận hành hoàn toàn trên nền tảng số.

Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng mà còn mở ra cơ hội thương mại xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp vận hành linh hoạt hơn và mở rộng sang những thị trường mới. Trong nỗ lực này, Visa đã hợp tác với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) để ra mắt Nền tảng Thanh toán Thương mại Toàn cầu (Global Trade Payment Platform, GTPP) – nền tảng đầu tiên trên thế giới cho phép phương thức thanh toán thương mại bằng thẻ doanh nghiệp.

Thông qua GTPP, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm nhập khẩu vừa và nhỏ, có thể thực hiện thanh toán B2B xuyên biên giới bằng thẻ doanh nghiệp cho nhà xuất khẩu Hàn Quốc, qua đó cải thiện vốn lưu động, tăng cường tính bảo mật và tối ưu sự tiện lợi. Trong bối cảnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, hành lang thương mại này mang đến cơ hội quan trọng để chuyển đổi từ giao dịch dựa trên tiền mặt sang thanh toán thẻ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả trong thương mại quốc tế.

Tận dụng năng lực ngày càng gia tăng của doanh nghiệp cùng với hạ tầng số vững chắc, chủ doanh nghiệp hiện có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết – để tiếp cận khách hàng, mở rộng sản phẩm dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng. Xu hướng số hóa cũng đang được định hình rõ nét trong nhóm doanh nghiệp mới, khi 50% đơn vị chấp nhận thanh toán bằng thẻ tham gia khảo sát ghi nhận mức tăng trưởng về khối lượng giao dịch thẻ. Diễn biến này cho thấy tiềm năng mạnh mẽ và ngày càng lớn của thanh toán bằng thẻ cho giao dịch B2B trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Trước thực tiễn đó, Visa tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách mở rộng khả năng chấp nhận phương thức thanh toán thẻ và phát triển những giải pháp thanh toán số phù hợp với đặc thù của chuỗi cung ứng bán lẻ. Từ việc tối ưu hóa giao dịch với nhà cung cấp cho đến nâng cao khả năng quản trị dòng tiền, Visa đang giúp các đơn vị kinh doanh hiện đại hóa cách thức thanh toán và nhận thanh toán.

Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược, Visa đang tạo ra những thay đổi mang tính đột phá trong hệ sinh thái thương mại sôi động của Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho tương lai thanh toán trong chuỗi cung ứng.