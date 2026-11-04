Doanh nghiệp Việt sắp có thêm công cụ tối ưu khả năng xuất hiện trên ChatGPT, Gemini

Ngày 4/11/2026, LAVA Digital Group thông qua đơn vị thành viên AKA Digital công bố hợp tác với Hashmeta, đưa giải pháp SEO/GEO ứng dụng Agentic AI vào thị trường Việt Nam.

Theo đó, hai bên hướng đến cung cấp cho doanh nghiệp công cụ theo dõi và cải thiện khả năng xuất hiện của thương hiệu trên các nền tảng tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI Search). Giải pháp được triển khai theo mô hình self-serve, cho phép đội ngũ marketing chủ động tiếp cận và sử dụng nền tảng.

Sự hợp tác diễn ra trong bối cảnh hành vi tìm kiếm thông tin của người tiêu dùng đang thay đổi. Thay vì chỉ sử dụng các công cụ tìm kiếm truyền thống, ngày càng nhiều người đặt câu hỏi trực tiếp cho các trợ lý AI để tìm hiểu sản phẩm, so sánh lựa chọn và tham khảo nhà cung cấp.

Theo báo cáo The State of Consumer AI in Vietnam 2025 của Decision Lab, dựa trên khảo sát 600 người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam, có 78% người tham gia đã sử dụng ít nhất một nền tảng AI trong vòng 3 tháng trước khảo sát. Trong đó, 33% sử dụng AI hằng ngày và ChatGPT là nền tảng phổ biến nhất với tỷ lệ sử dụng 81%.

Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động marketing. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu tập trung cải thiện thứ hạng website trên Google, hiện nay thương hiệu còn cần quan tâm liệu các hệ thống AI có nhận diện đúng, trích dẫn thông tin và đề xuất sản phẩm của mình khi người dùng đặt câu hỏi hay không.

Đây cũng là lĩnh vực mà giải pháp SEO/GEO của Hashmeta hướng đến. Trong đó, GEO (Generative Engine Optimization) là phương pháp tối ưu nội dung và sự hiện diện trực tuyến nhằm tăng khả năng thương hiệu được các công cụ AI nhận diện, tham chiếu và đưa vào câu trả lời.

Theo báo cáo Vietnam AI Visibility Benchmark do Hashmeta thực hiện vào tháng 9/2026, khảo sát 395 thương hiệu thuộc 20 ngành tại Việt Nam ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt thương hiệu được AI trích dẫn trong các câu trả lời tìm kiếm. Các thương hiệu Việt Nam chiếm 51,1% tổng số lượt trích dẫn.

Trong khuôn khổ hợp tác, Hashmeta cung cấp nền tảng SEO/GEO ứng dụng Agentic AI, còn LAVA/AKA Digital đảm nhiệm vai trò tư vấn, hỗ trợ triển khai và kết nối giải pháp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là nền tảng được thiết kế theo mô hình tự phục vụ, hướng đến thay thế một phần quy trình theo dõi và tối ưu thủ công bằng phương pháp tự động hóa, giúp doanh nghiệp quản lý mức độ hiện diện thương hiệu trên các nền tảng AI một cách có hệ thống hơn.

Đại diện LAVA/AKA Digital cho biết AI Visibility đang trở thành một lợi thế cạnh tranh mới khi người tiêu dùng ngày càng sử dụng AI để tra cứu thông tin và tìm kiếm thương hiệu. Việc hợp tác với Hashmeta nhằm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc cải thiện sự hiện diện trên AI Search.

Bên cạnh khả năng khám phá thương hiệu, LAVA/AKA Digital định hướng kết nối giải pháp này với hệ sinh thái Martech hiện có, bao gồm đo lường hiệu quả marketing, phân tích hành vi người dùng, quản lý dữ liệu khách hàng và các nền tảng tương tác khách hàng.

Theo doanh nghiệp, mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái xuyên suốt từ khám phá thương hiệu, đo lường, tương tác đến tăng trưởng, thay vì xem AI Visibility như một hoạt động tối ưu tìm kiếm riêng lẻ.