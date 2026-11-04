Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Việt sắp có thêm công cụ tối ưu khả năng xuất hiện trên ChatGPT, Gemini

| | Thị trường

Doanh nghiệp Việt sắp có thêm công cụ tối ưu khả năng xuất hiện trên ChatGPT, Gemini

Không chỉ cần xuất hiện trên Google, thương hiệu ngày nay còn phải tìm cách để được các nền tảng AI như ChatGPT, Gemini hay Claude nhận diện, nhắc đến và đề xuất khi người dùng tìm kiếm thông tin.

Ngày 4/11/2026, LAVA Digital Group thông qua đơn vị thành viên AKA Digital công bố hợp tác với Hashmeta, đưa giải pháp SEO/GEO ứng dụng Agentic AI vào thị trường Việt Nam.

Theo đó, hai bên hướng đến cung cấp cho doanh nghiệp công cụ theo dõi và cải thiện khả năng xuất hiện của thương hiệu trên các nền tảng tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI Search). Giải pháp được triển khai theo mô hình self-serve, cho phép đội ngũ marketing chủ động tiếp cận và sử dụng nền tảng.

Sự hợp tác diễn ra trong bối cảnh hành vi tìm kiếm thông tin của người tiêu dùng đang thay đổi. Thay vì chỉ sử dụng các công cụ tìm kiếm truyền thống, ngày càng nhiều người đặt câu hỏi trực tiếp cho các trợ lý AI để tìm hiểu sản phẩm, so sánh lựa chọn và tham khảo nhà cung cấp.

Theo báo cáo The State of Consumer AI in Vietnam 2025 của Decision Lab, dựa trên khảo sát 600 người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam, có 78% người tham gia đã sử dụng ít nhất một nền tảng AI trong vòng 3 tháng trước khảo sát. Trong đó, 33% sử dụng AI hằng ngày và ChatGPT là nền tảng phổ biến nhất với tỷ lệ sử dụng 81%.

Doanh nghiệp Việt sắp có thêm công cụ tối ưu khả năng xuất hiện trên ChatGPT, Gemini - Ảnh 1.

Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động marketing. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu tập trung cải thiện thứ hạng website trên Google, hiện nay thương hiệu còn cần quan tâm liệu các hệ thống AI có nhận diện đúng, trích dẫn thông tin và đề xuất sản phẩm của mình khi người dùng đặt câu hỏi hay không.

Đây cũng là lĩnh vực mà giải pháp SEO/GEO của Hashmeta hướng đến. Trong đó, GEO (Generative Engine Optimization) là phương pháp tối ưu nội dung và sự hiện diện trực tuyến nhằm tăng khả năng thương hiệu được các công cụ AI nhận diện, tham chiếu và đưa vào câu trả lời.

Theo báo cáo Vietnam AI Visibility Benchmark do Hashmeta thực hiện vào tháng 9/2026, khảo sát 395 thương hiệu thuộc 20 ngành tại Việt Nam ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt thương hiệu được AI trích dẫn trong các câu trả lời tìm kiếm. Các thương hiệu Việt Nam chiếm 51,1% tổng số lượt trích dẫn.

Trong khuôn khổ hợp tác, Hashmeta cung cấp nền tảng SEO/GEO ứng dụng Agentic AI, còn LAVA/AKA Digital đảm nhiệm vai trò tư vấn, hỗ trợ triển khai và kết nối giải pháp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là nền tảng được thiết kế theo mô hình tự phục vụ, hướng đến thay thế một phần quy trình theo dõi và tối ưu thủ công bằng phương pháp tự động hóa, giúp doanh nghiệp quản lý mức độ hiện diện thương hiệu trên các nền tảng AI một cách có hệ thống hơn.

Đại diện LAVA/AKA Digital cho biết AI Visibility đang trở thành một lợi thế cạnh tranh mới khi người tiêu dùng ngày càng sử dụng AI để tra cứu thông tin và tìm kiếm thương hiệu. Việc hợp tác với Hashmeta nhằm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc cải thiện sự hiện diện trên AI Search.

Bên cạnh khả năng khám phá thương hiệu, LAVA/AKA Digital định hướng kết nối giải pháp này với hệ sinh thái Martech hiện có, bao gồm đo lường hiệu quả marketing, phân tích hành vi người dùng, quản lý dữ liệu khách hàng và các nền tảng tương tác khách hàng.

Theo doanh nghiệp, mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái xuyên suốt từ khám phá thương hiệu, đo lường, tương tác đến tăng trưởng, thay vì xem AI Visibility như một hoạt động tối ưu tìm kiếm riêng lẻ.

Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải từ Nga hay Trung Quốc, hơn 11 triệu thùng dầu vừa di chuyển thẳng đến Việt Nam, phục vụ siêu nhà máy 236.000 tỷ đồng

Không phải từ Nga hay Trung Quốc, hơn 11 triệu thùng dầu vừa di chuyển thẳng đến Việt Nam, phục vụ siêu nhà máy 236.000 tỷ đồng Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD: Việt Nam tiến sát top 10 cường quốc thương mại - vị thế tựa Đức, Italia trên bảng xếp hạng FIFA

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD: Việt Nam tiến sát top 10 cường quốc thương mại - vị thế tựa Đức, Italia trên bảng xếp hạng FIFA Nổi bật

Tân Á Đại Thành đầu tư 1.186 tỷ đồng vào trung tâm công nghệ cao

Tân Á Đại Thành đầu tư 1.186 tỷ đồng vào trung tâm công nghệ cao

20:30 , 04/11/2026
'Cơn sốt AI' có thể đẩy giá smartphone lên cao lần nữa

'Cơn sốt AI' có thể đẩy giá smartphone lên cao lần nữa

20:30 , 04/11/2026
Phá đường dây buôn lậu hơn 4,5 tấn hải sâm từ nước ngoài về Việt Nam

Phá đường dây buôn lậu hơn 4,5 tấn hải sâm từ nước ngoài về Việt Nam

19:38 , 04/11/2026
GWM Tank 300 'đạp' giá tại đại lý: Giảm sâu nhất 230 triệu đồng, thêm sức đấu Everest

GWM Tank 300 'đạp' giá tại đại lý: Giảm sâu nhất 230 triệu đồng, thêm sức đấu Everest

19:07 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên