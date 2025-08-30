Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cán mốc 1 tỷ USD, dấu ấn 80 năm thành tựu quốc gia

Đóng góp hơn 12% vào kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam, Vĩnh Hiệp tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong hàng đầu. Niên vụ 2024–2025, doanh nghiệp ghi nhận hơn 750 triệu USD xuất khẩu và hoàn tất kế hoạch cán mốc 1 tỷ USD vào cuối năm nay. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân, đồng thời cho thấy định hướng phát triển bền vững và mục tiêu nâng cao giá trị cà phê Việt trên thị trường quốc tế.

Cột mốc này càng có ý nghĩa khi gắn với sự kiện quốc gia 80 năm rạng rỡ Việt Nam, như một dấu ấn mới trong tiến trình hội nhập. Đất nước đang định hình giai đoạn phát triển mới với bốn trụ cột trọng tâm: khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế chủ động, cải cách thể chế và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Thành quả của Vĩnh Hiệp chính là minh chứng rõ ràng: một doanh nghiệp từ Gia Lai, bằng đổi mới và phát triển bền vững, đã góp phần tạo dấu ấn cho thương hiệu cà phê Việt trong dòng chảy thương mại và tiêu dùng hiện đại.

Với thương hiệu L’amant Café, một sản phẩm của Vĩnh Hiệp cho thấy cà phê Việt không chỉ dẫn đầu về sản lượng mà còn từng bước khẳng định khẳng định vai trò tiên phong trong phân khúc chất lượng. Dòng Fine Robusta Organic (Honey Process), sản phẩm hữu cơ đặc sản được giới thiệu tại nhiều thị trường khó tính, đã góp phần thay đổi góc nhìn toàn cầu về Robusta trong làn sóng cà phê thứ ba.

Việc L’amant Café được vinh danh Thương hiệu Quốc gia đánh dấu bước phát triển quan trọng, mở rộng hiện diện tại hơn 15 thị trường với thông điệp "Organic To The World". Đây là kết quả nổi bật, không chỉ thể hiện sự trưởng thành của một thương hiệu cà phê Made-in Vietnam, mà còn phản ánh định hướng bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.

Tiên phong phát triển nông trại cà phê hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận USDA, EU, JAS, Korea Organic; áp dụng công nghệ truy xuất minh bạch, hướng đến mục tiêu zero carbon. Trong chiến lược phát triển, ESG được đặt làm nền tảng, giúp thương hiệu vừa mở rộng thị trường, vừa tạo ra giá trị cộng hưởng cho cộng đồng nông dân, môi trường và nền kinh tế.

Hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 1 tỷ USD diễn ra đúng dịp Triển lãm 80 năm thành tựu quốc gia, không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt, mà còn khẳng định sức mạnh nội lực của khu vực tư nhân, thể hiện khát vọng đổi mới và hội nhập, và trên hết là minh chứng cho bước chuyển mình từ xuất khẩu thô sang xây dựng thương hiệu quốc gia, cho thấy giá trị cà phê Việt trong dòng chảy toàn cầu.