Doanh nhân tất tay mua trọn 21 căn hộ cùng tầng của chung cư rồi cải tạo lại, hàng trăm hộ gia đình đồng loạt phản đối: “Chúng tôi chưa cho phép”

Đập thông các căn hộ để cải tạo toàn bộ 1 tầng chung cư

Năm 2022, một doanh nhân giàu có họ Lý tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã chi tiền mua toàn bộ 21 căn hộ trên tầng 29 của một tòa chung cư cao 30 tầng nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Nơi đây có khoảng hơn 600 hộ gia đình đang sinh sống.

Không lâu sau khi hoàn tất việc sở hữu, ông Lý cho đội thi công tiến hành phá bỏ toàn bộ tường ngăn giữa các căn hộ với mục đích hợp nhất thành một mặt bằng rộng để phục vụ kinh doanh.

Ngay khi việc thi công diễn ra, cư dân sống ở các tầng dưới bắt đầu phát hiện những vết nứt trên tường và trần nhà. Tiếng khoan đục ầm ầm kéo dài nhiều ngày khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Hình ảnh người dân cung cấp cho thấy nhiều vết nứt lớn hiện rõ trên tường, làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của toàn bộ công trình.

Trước tình hình đó, hàng trăm hộ dân trong tòa nhà đã lên tiếng phản đối quyết liệt. Họ cho rằng việc ông Lý phá bỏ toàn bộ tường ngăn, biến cả tầng 29 thành mặt bằng kinh doanh là hành động nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cho tính mạng và tài sản của tất cả cư dân.

Hơn nữa, mọi người đều cho rằng đây là chung cư, việc ông Lý cải tạo cả một tầng phải thông qua sự đồng ý của những người dân khác. Một cư dân bức xúc: “Ông ấy chưa từng đề xuất hay bàn bạc với chúng tôi về việc này, nên chúng tôi chưa cho phép thực hiện cải tạo”.

Người dân sống cùng chung cư lên tiếng phản đối

Khi được cư dân trực tiếp chất vấn, ông Lý khẳng định: tường bao bên ngoài tòa nhà mới là kết cấu chịu lực, còn tường trong các căn hộ chỉ là tường ngăn, việc phá bỏ “không gây ảnh hưởng gì đến an toàn”. Tuy nhiên, lời giải thích này không thể trấn an được người dân, bởi việc một tầng bị khoét rỗng rõ ràng tạo nên rủi ro không nhỏ.

Hàng trăm hộ gia đình sau đó đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, yêu cầu ông Lý dừng thi công và kiểm tra toàn diện lại cả tòa chung cư này.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Sau phản ánh của báo chí và cư dân, ban quản lý tòa nhà cùng cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra. Họ xác nhận 21 căn hộ trên tầng 29 thực sự thuộc sở hữu hợp pháp của công ty do ông Lý đứng tên. Các bức tường bị phá bỏ không thuộc kết cấu chịu lực, đúng như lời ông này giải thích.

Tuy nhiên, khi xin phép cải tạo, công ty của ông Lý chỉ đăng ký dưới danh nghĩa “trang trí nội thất”, không hề nêu rõ mục đích biến thành địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, theo các quy định, những thay đổi ảnh hưởng đến không gian chung cần phải được sự đồng thuận của các chủ hộ liên quan. Nhưng ông Lý đã bỏ qua bước này và tự ý thi công.

(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, cư dân còn phản ánh nhiều thanh thép bị tháo ra trong quá trình cải tạo bị chất đống ngay lối vào thang máy. Nhiều người lo ngại đó là thép được tháo ra từ tường chịu lực của tòa nhà. Tuy nhiên, ban quản lý xác định đây không phải thép trong tường chịu lực, song cũng yêu cầu ông Lý phải xử lý để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Theo Luật Dân sự và Luật Xây dựng Trung Quốc, tòa nhà này được cấp phép làm khu dân cư, không thể cải tạo thành nơi kinh doanh một cách tùy ý. Nếu muốn thay đổi mục đích sử dụng, chủ sở hữu phải được sự đồng thuận của tất cả các hộ liên quan.

Luật sư phân tích, ngay cả khi sở hữu toàn bộ một tầng, hành vi của ông Lý vẫn có dấu hiệu vi phạm vì tiềm ẩn nguy hiểm cho các chủ hộ khác. Cư dân có quyền yêu cầu tòa án ngăn chặn hành vi vi phạm, buộc dỡ bỏ hạng mục sai phạm hoặc khởi kiện dân sự.

Ngoài ra, theo “Các biện pháp quản lý cải tạo và trang trí nội thất nhà ở” tại Trung Quốc, nếu trong quá trình cải tạo gây ảnh hưởng đến kết cấu, chủ hộ phải chịu trách nhiệm sửa chữa và có thể bị phạt tiền từ 50.000 - 100.000 NDT (tương đương 174 - 348 triệu đồng). Trường hợp cố ý phá hủy kết cấu chính, gây nguy cơ sập nhà, hành vi sẽ bị xem là gây nguy hiểm cho an toàn công cộng và có thể bị xử lý hình sự.

(Theo Toutiao)