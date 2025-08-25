Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh thu ChatGPT tăng gần 700%

25-08-2025 - 09:30 AM | Kinh tế số

ChatGPT đạt 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu trong năm 2025, tăng trưởng 673%.

Theo báo cáo mới nhất từ Appfigures, nền tảng phân tích dữ liệu ứng dụng di động, ChatGPT tiếp tục thống trị nhóm ứng dụng trợ lý AI với doanh thu vượt trội. Ứng dụng do OpenAI phát triển đã đạt mức doanh thu toàn cầu 2 tỷ USD trên iOS và Android, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 673% chỉ trong năm 2025.

Ra mắt từ tháng 5/2023, ChatGPT nhanh chóng trở thành công cụ AI phổ biến nhất thế giới. Riêng trong năm nay, ứng dụng ghi nhận 318 triệu lượt tải, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ 2024. Ấn Độ là thị trường đứng đầu về lượt tải trọn đời, chiếm 13,7% tổng số lượt, theo sau là Mỹ với 10,3%. Tuy nhiên, về chi tiêu, người dùng Mỹ vượt trội với gần 40% tổng doanh thu, trung bình 10 USD cho mỗi lượt tải. Đức đứng thứ hai, đóng góp 5,3%.

ChatGPT cũng dẫn đầu về doanh thu tính trên mỗi lượt tải, đạt trung bình 2,91 USD (72.750 đồng). Các đối thủ xếp sau lần lượt là Claude (2,55 USD), Grok (0,75 USD) và Copilot (0,27 USD). Khoảng cách này cho thấy lợi thế vượt trội của ChatGPT không chỉ về độ phổ biến mà còn ở khả năng thương mại hóa.

Doanh thu ChatGPT tăng gần 700%- Ảnh 1.

ChatGPT bỏ xa đối thủ về doanh thu trung bình trên mỗi lượt tải (Ảnh: Appfigures).

Appfigures đánh giá việc Grok ra mắt muộn trên nền tảng di động khiến doanh thu chưa bứt phá. Dù công bố từ tháng 11/2023, chatbot của xAI chỉ có ứng dụng iOS độc lập vào tháng 1/2025 và đến tháng 3 mới có mặt trên Android.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh Elon Musk gần đây cáo buộc Apple "thiên vị" OpenAI, cho rằng các chatbot khác không thể vượt ChatGPT trên bảng xếp hạng App Store. Dù phát ngôn này bị bác bỏ, số liệu lại phản ánh sự cách biệt lớn: riêng năm 2025, ChatGPT đã mang về 1,35 tỷ USD trên di động, gấp 53 lần Grok – đối thủ đứng thứ hai với 25,6 triệu USD.

Với tốc độ tăng trưởng chưa từng có, ChatGPT không chỉ củng cố vị thế số một trong ngành AI tiêu dùng, mà còn đặt ra thách thức lớn cho các đối thủ đang nỗ lực chen chân vào thị trường đầy tiềm năng này.

Theo Bảo Nguyên

VTV

