Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

24-08-2025 - 17:30 PM | Kinh tế số

Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây này do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Cụ thể, sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.

Với thủ đoạn này, các đối tượng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc , phí giao dịch... rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm "rửa tiền" qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng ở các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Hoàng Lam

Tiền Phong

