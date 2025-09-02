Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh thu của chuỗi nhà hàng lẩu phong cách Trung Quốc Haidilao ở Việt Nam tăng lên hơn 1.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Doanh thu của chuỗi nhà hàng lẩu phong cách Trung Quốc Haidilao ở Việt Nam tăng lên hơn 1.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Tính trung bình, mỗi cửa hàng Haidilao tại Việt Nam đạt doanh thu 67 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Super Hi International, đơn vị điều hành nhà hàng lẩu Haidilao tại thị trường nước ngoài (không tính quê nhà Trung Quốc), vừa gửi báo cáo bán niên đến sàn chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), cho thấy tăng trưởng trong thời gian qua.

Doanh thu của chuỗi Haidilao tại nước ngoài đạt 396,7 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024.﻿

Trong đó, có 4 thị trường lớn (mỗi thị trường chiếm trên 10% doanh thu tổng) ﻿là Singapore, Hoa Kỳ, Malaysia, và Việt Nam. Doanh thu tại Việt Nam đạt 43,6 triệu USD, khoảng 1.148 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Tính trung bình, mỗi cửa hàng Haidilao tại Việt Nam đạt doanh thu 67 tỷ đồng trong 6 tháng﻿.

Trước năm 2022, báo cáo của doanh nghiệp không đưa ra con số riêng về thị trường Việt Nam, mà gộp vào mục "các nước khác". Với mức doanh thu trên 10% tổng, thị trường Việt Nam được đưa ra con số riêng trong báo cáo từ năm 2022.

Năm 2022, Haidilao đạt doanh thu 558,2 triệu USD ở nước ngoài. Việt Nam đứng thứ ba với 75,4 triệu USD, tương đương 1.913 tỷ đồng.﻿

Năm 2023, Haidilao tiếp tục "trưởng thành" ở Việt Nam với doanh thu cả năm tăng lên 78 triệu USD, khoảng 1.989 tỷ đồng).﻿

Haidilao ghi nhận doanh thu năm 2024 tại thị trường Việt Nam là 87,8 triệu USD, tương đương hơn 2.246 tỷ đồng.﻿

Haidilao là chuỗi nhà hàng lẩu theo phong cách Trung Quốc, với cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam khai trương năm 2019 đặt ở tòa tháp Bitexco, TP.HCM. Đến năm 2022, Việt Nam đã gia nhập top 4 thị trường nước ngoài lớn nhất của Haidilao. Hiện nay, chuỗi này đã có 17 nhà hàng, bao gồm 6 ở Hà Nội, 10 ở TP.HCM, và 1 ở Nha Trang.﻿

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

