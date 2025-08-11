Doanh thu – lợi nhuận kỷ lục, Nafoods khởi công xây dựng NASOCO giai đoạn 2

Doanh thu và lợi nhuận Quý 2 đạt kỷ lục mới

Quý 2/2025, Nafoods Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 680 tỷ đồng, là quý có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập. Công ty cho biết, so với cùng kỳ, doanh thu thuần tăng trưởng 54% nhờ tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các nhóm ngành, với các sản phẩm chủ lực như chanh leo, mít sấy giòn, thanh long…

Lợi nhuận gộp đạt 170.8 tỷ đồng, tăng 25.5% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 25.1%, giảm 5.8 điểm % so với cùng kỳ, nhưng đã cải thiện mạnh so với quý trước (16.9%). Lợi nhuận sau thuế đạt 58.7 tỷ đồng, tăng 14.7% so với cùng kỳ, cũng là quý có lợi nhuận sau thuế cao nhất kể từ khi thành lập.

6 tháng hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tương tự, doanh thu và lợi nhuận sau thuế bán niên của Nafoods Group cũng đạt các kỷ lục mới. Cụ thể, lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Nafoods Group đạt gần 1,030 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 230 tỷ đồng, tăng 0.7% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 24.1% và 2.4% so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 71.6 tỷ đồng, tăng 11.9% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, sau 6 tháng, Nafoods Group lần lượt đạt 51.9% và 53.0% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm.

Đòn bẩy tăng mạnh, ký hợp đồng nhận tài trợ 6 triệu USD từ Quỹ đầu tư uy tín đến từ Thụy Sỹ

Tại thời điểm ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 2,586 tỷ đồng, tăng 27.5% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt gần 1,532 tỷ đồng, tăng 54%, chủ yếu do tăng mạnh các khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho. Tài sản dài hạn đạt gần 1,055 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của công ty đạt gần 1,555 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc Q2/2025 đạt 1,031 tỷ đồng, tăng 4.7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 1,51 lần, tăng mạnh so với múc 1,06 lần cuối năm trước.

Trong Bản tin Nhà đầu tư Quý 2/2025, Nafoods cho biết, sau thời gian đánh giá và thẩm định gắt gao kéo dài gần 1 năm, ngày 30/06/2025, Nafoods đã ký hợp đồng nhận tài trợ 6 triệu USD vốn vay có tài sản đảm bảo từ ResponsAbility Investments AG (RIAG) – một quỹ đầu tư uy tín từ Thụy Sỹ, chuyên đầu tư vào các lĩnh vực có tác động bền vững tại các thị trường mới nổi và đang phát triển.

"Việc nhận được các khoản đầu tư từ các tổ chức tài chính quốc tế uy tín, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững như RIAG hay IFC, Finnfund trước đây khẳng định uy tín, nền tảng quản trị minh bạch, năng lực tài chính lành mạnh và định hướng phát triển bền vững của Nafoods. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn và khả năng tạo tác động tích cực đến môi trường và cộng đồng của Tập đoàn." – Bản tin Nhà đầu tư của Nafoods cho biết.

Khởi công xây dựng dự án Nasoco – Giai đoạn 2

Trong kỳ, Nafoods cũng đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Nasoco – Giai đoạn 2 tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).

Theo Nafoods, dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực chế biến sâu các dòng sản phẩm công nghiệp chủ lực như nước ép cô đặc, puree, IQF… cho thị trường quốc tế, mà còn mở ra cơ hội phát triển những dòng sản phẩm mới phù hợp xu hướng tiêu dùng trong nước và các thị trường khó tính như Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Giá cổ phiếu đang trên đường tiến về đỉnh lịch sử

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu liên tiếp có các phiên tăng giá mạnh kèm thanh khoản ấn tượng trong thời gian gần đây, thể hiện được sự quan tâm của nhà đầu tư với cổ phiếu NAF. Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/08/2025, NAF đóng cửa ở mức 26,950 đồng/cổ phiếu, tăng 35% so với đầu năm và tăng gần 60% so với thời điểm thông tin thuế quan của Chính phủ Hoa Kỳ hồi đầu tháng 4. Đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu này trong vòng hơn 3 năm trở lại đây, kể từ tháng 11/2021.