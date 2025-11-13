Doanh thu ngành game và ứng dụng Việt Nam tăng trưởng bứt phá 65%, nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Thông tin này được đưa ra tại Google Apps Summit 2025 - hội nghị hợp nhất quy mô khu vực đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Lần đầu tiên, Google kết hợp ba sự kiện lớn của khu vực gồm: Playtime, Think Apps, và Apps Summit thành một trải nghiệm xuyên suốt diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 11. Sự kiện quy tụ hơn 700 nhà phát triển ứng dụng và lãnh đạo cấp cao đến từ Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị tập trung vào tương lai của ngành game và ứng dụng, giới thiệu 10 bí quyết tăng trưởng cho nhà phát triển và chia sẻ giải pháp ứng dụng AI để mở rộng trên toàn cầu.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương đang hướng tới mốc 750 tỷ USD, trong đó Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng doanh thu trong ứng dụng nhanh nhất

Nền kinh tế ứng dụng được dự báo sẽ đạt quy mô 750 tỷ USD vào năm 2030 trên toàn cầu. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu đà tăng trưởng này, trở thành trung tâm tăng trưởng lớn và năng động nhất thế giới về doanh thu và lượt tải ứng dụng di động. Đà bứt phá mạnh mẽ được thúc đẩy bởi mức tăng gấp 4 lần lượt tải ứng dụng trong 5 năm qua, đặc biệt nhờ sự vươn lên của các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Theo dữ liệu từ AppMagic, Việt Nam hiện đang dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với mức tăng 65% doanh thu từ mảng game và ứng dụng, ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Năm 2024, các game và ứng dụng do lập trình viên Việt Nam phát triển đã đạt hơn 6 tỷ lượt tải xuống với 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng quốc tế. Điều này đồng nghĩa với gần 12.000 lượt tải các ứng dụng Việt được ghi nhận mỗi phút. Hệ sinh thái Google Play đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế xuất khẩu số Việt Nam. Thông qua nền tảng này, các nhà phát triển trong nước đã mang về hơn 2 nghìn tỷ đồng doanh thu từ người dùng quốc tế, đồng thời tạo ra khoảng 490.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp và các ngành liên quan, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất thiết bị (OEM).

“Việt Nam không chỉ là một “thị trường mới nổi”, mà còn là một cường quốc ứng dụng toàn cầu. Doanh thu xuất khẩu ấn tượng mà các nhà phát triển trong nước đạt được đã chứng minh tài năng vượt trội của cộng đồng lập trình viên Việt Nam” , ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho biết. “Việc tổ chức Hội nghị khu vực hợp nhất lần đầu tiên tại Việt Nam khẳng định cam kết của Google đối với hệ sinh thái năng động này, đồng thời trao cho các nhà phát triển Việt Nam nguồn lực, cơ hội kết nối và bộ công cụ AI cần thiết để họ tiếp tục mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế”.

10 bí quyết hàng đầu của Google để phát triển ứng dụng thành công

Tại sự kiện, Google đã tiết lộ 10 bí quyết hàng đầu giúp các nhà phát triển đạt được thành công trong lĩnh vực ứng dụng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một trong những chủ đề nổi bật nhất là đẩy mạnh ứng dụng AI, khi 90% các nhà phát triển game toàn cầu hiện đã tích hợp AI vào quy trình làm việc. Những nhà phát triển sử dụng công cụ AI tạo sinh như Gemini API và Google AI Studio cho các công việc phụ trợ ví dụ như rà soát mã nguồn hay kiểm tra tài nguyên, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho các tác vụ phức tạp khác; đơn cử như nền tảng học tập trực tuyến Entri tại Ấn Độ đã tiết kiệm đến 40% thời gian thông qua ứng dụng AI cho các tác vụ này. Google cũng hướng dẫn cách các nhà phát triển cá nhân hóa trải nghiệm trò chơi với AI tạo sinh, sử dụng các giải pháp như Vertex AI để tạo nội dung một cách linh động và cập nhật theo thời gian thực.

Một trong những chủ đề quan trọng khác được Google nhấn mạnh là mở rộng doanh thu và phát triển lượng người dùng. Các nhà phát triển được khuyến nghị đảm bảo nguồn doanh thu bằng cách kết hợp hình thức mua hàng trong ứng dụng (In-App Purchase – IAP) và quảng cáo trong ứng dụng (In-App Advertising - IAA). Google cũng gợi ý các nhà phát triển thử nghiệm các kênh mới như YouTube Playables - tính năng cho phép hàng triệu người dùng chơi trực tiếp phiên bản web của trò chơi ngay trên YouTube mà không cần tải xuống. Đồng thời, các nhà phát triển có thể tận dụng các chương trình đào tạo tăng tốc và khóa học chuyên môn để nâng cao năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như thiết kế trò chơi và mở rộng quy mô toàn cầu.

Những bí quyết còn lại khuyến khích các nhà phát triển tiếp tục tập trung nâng cao ứng dụng và chất lượng quảng cáo, đồng thời đầu tư vào việc phát triển ý tưởng sáng tạo nguyên bản nhằm phát huy tối đa giá trị từ người dùng một cách bền vững.

“Tương lai của nền kinh tế ứng dụng sẽ dựa trên những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa, và Việt Nam đang đi đầu trong xu hướng này. Chúng tôi hy vọng 10 bí quyết hàng đầu sẽ giúp các nhà phát triển Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung khai thác tối đa tiềm năng của mình. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là trang bị cho các nhà phát triển các công cụ AI của Google để tăng tốc phát triển ứng dụng và chắp cánh sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của người dùng Gen Z, và thúc đẩy tăng trưởng bền vững qua các mô hình kinh doanh kết hợp”, ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành, Google Play, phụ trách khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc chia sẻ.

Từ tài năng trong nước đến xuất khẩu toàn cầu: Câu chuyện của các nhà phát triển ứng dụng tại châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị giới thiệu những câu chuyện thành công tiêu biểu trong khu vực, cả về nội dung và năng suất. Đơn cử như ứng dụng xem video trực tuyến Vidio đã hợp tác với Google để tạo ra VidioGen - một hệ thống AI nội bộ sử dụng Veo3, giúp chuyển nội dung của các câu chuyện do con người tạo ra thành video với giọng đọc và hình ảnh bằng AI, từ đó đẩy nhanh đáng kể quá trình sản xuất nội dung. Trong khi đó, Vulcan Labs của Việt Nam giới thiệu Daily Smith - một trợ lý AI đảm nhiệm vai trò Chánh văn phòng - thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thiết yếu như lập kế hoạch hàng ngày, lên nội dung chương trình và biên bản họp, cũng như soạn thảo email.

“Là một studio Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là luôn đạt được thành công trên thị trường quốc tế. Các trò chơi như Thetan Arena, thu hút hơn 30 triệu người chơi chỉ trong một tháng, đã cho thấy sự sáng tạo của người Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa ra thế giới. Google là đối tác quan trọng, giúp chúng tôi tiếp cận 2,5 tỷ người dùng toàn cầu, đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi đến được với đông đảo khán giả”, ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, chia sẻ . “Đặc biệt, Google Gemini đã trở thành “bí quyết” thành công trong quá trình phát triển của chúng tôi, giúp đẩy nhanh các công đoạn, từ việc tạo mẫu sản phẩm cho đến tăng 40% lượng nội dung quảng cáo được tạo ra. Sự tích hợp này giúp rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm, đồng thời giúp chúng tôi luôn giữ vững lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế”.

Cuối cùng, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại khu vực, Google công bố chương trình Google Play Apps Accelerator - chương trình huấn luyện kéo dài 12 tuần dành cho các công ty phát triển ứng dụng ở giai đoạn đầu, có tiềm năng cao, bên cạnh các sáng kiến như Game Design Class và App Design với AI Workshop đã được tổ chức thành công trước đó. Đồng thời, Google cũng khẳng định nỗ lực xây dựng niềm tin và thúc đẩy hệ sinh thái ứng dụng thông qua việc triển khai Google Play Protect với tính năng Enhanced Fraud Protection giúp tự động chặn các ứng dụng gian lận; cùng tính năng xác thực ứng dụng Chính phủ hỗ trợ người dùng nhận biết các ứng dụng chính thức của cơ quan nhà nước. Trước đó, vào tháng 9, Google cũng đã ra mắt bộ sưu tập đặc biệt “Made in Vietnam”, tôn vinh tài năng công nghệ và tinh thần sáng tạo của các nhà phát triển Việt Nam, đồng thời quảng bá những tựa game Việt hàng đầu đến với đông đảo người dùng toàn cầu.