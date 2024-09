Doanh thu nhà phân phối ủy quyền Apple tại Việt Nam có thể đạt gần 19.000 tỷ trong năm 2024?

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán DSC kỳ vọng kết quả kinh doanh trong nửa cuối năm của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco – mã chứng khoán: PET) sẽ có sự phục hồi rõ rệt hơn.

Theo DSC, mảng kinh doanh cốt lõi (phân phối sản phẩm ICT) sẽ có sự hồi phục tích cực hơn nữa, nhờ hưởng lợi từ làn sóng đổi mới thiết bị điện tử và chính sách cắt mạng 2G. DSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PET trong năm 2024 lần lượt đạt mức 18.900 tỷ (+10% so với cùng kỳ năm trước) và 219 tỷ (+58% so với cùng kỳ).

Hơn nữa, với việc nửa cuối năm là thời điểm ra mắt các sản phẩm thiết bị tử mới kết hợp với việc PET thực hiện mở rộng dải sản phẩm của mình trong đó có nhiều sản phẩm có biên lợi nhuận cao như các sản phẩm gia dụng, DSC dự báo biên lãi gộp của PET sẽ tiếp tục có sự hồi phục. DSC dự kiến biên lợi nhuận gộp của PET trong năm 2024 có thể phục hồi về mức 5-6%, tương đương với giai đoạn 2019-2022.

Trước đó, kết quả kinh doanh quý 2 đem lại nhiều con số khá tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần của PET đạt mức 4.522 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, LNST của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi đạt 45 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với quý 2/2023. Nguyên nhân giúp cho LNST của PET tăng mạnh như vậy là nhờ (1) hiệu ứng nền thấp, (2) giá đầu vào suy giảm và (3) chi phí lãi vay của doanh nghiệp giảm mạnh.

Đồng thời, biên lãi gộp trong quý 2/2024 của PET tiếp tục có sự cải thiện ghi đạt mức 5,43%, tăng hơn 200 điểm cơ bản so với cùng kỳ 2023. Đáng chú ý, đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp biên lãi gộp của PET có sự phục hồi. Giá vốn tăng chậm hơn tăng trưởng doanh thu là yếu tố chính giúp doanh nghiệp tăng trưởng trong thời gian vừa qua.

Apple mở Apple Store trực tuyến tại Việt Nam hầu như không gây ảnh hưởng đến PET

Petrosetco là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ đa ngành trong lĩnh vực dầu khí và các ngành liên quan khác. Hiện

nay doanh nghiệp còn mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như kinh doanh thương mại, phân phối thiết bị ICT, dịch vụ bất động sản, dịch vụ cung cấp suất ăn và thực phẩm.

Được biết, Petrosetco là nhà phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm của Apple từng là động lực tăng trưởng chính cho PET thông qua các hợp đồng phân phối trong quá khứ.

Hiện tại, Apple đã trực tiếp phân phối sản phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo PET chia sẻ, việc Apple mở Apple Store trực tuyến tại Việt Nam hầu như không gây ảnh hưởng đến PET . Lý do là giá bán của Apple có phần nhỉnh hơn so với các nhà phân phối trong nước, và Apple không can thiệp vào giá cả trên thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, các nhà phân phối trong nước thường đưa ra nhiều ưu đãi và quà tặng phụ kiện đi kèm, giúp thu hút người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, PET đã ký kết hợp tác với nhiều thương hiệu lớn:

(1) Cung cấp giải pháp toàn diện cho các resort và khách sạn vừa và nhỏ của Samsung Vietnam; (2) Phân phối thiết bị máy tính và lưu trữ của Lenovo và Dell cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME);

(3) Bắt đầu hợp tác với Aqua để phân phối máy nước nóng và tivi; (4) Phân phối máy lạnh thương hiệu Daikin; (5) Ký kết với các thương hiệu điện thoại mới như Realme, Nokia, Inoi; (6) Phân phối camera thương hiệu Tiandy.

DSC đánh giá rằng điều này sẽ giúp PET đa dạng hóa đầu ra trong trung và dài hạn, trong bối cảnh thị trường phân phối thiết bị ICT đang dần bão hòa.