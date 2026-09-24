Độc đáo chính sách “3 không - 3 có” khi sở hữu căn hộ A&K Tower

A&K Tower đồng loạt triển khai tư vấn kinh doanh từ 22/09

Ngày 22/09, OBC Holdings tổ chức Lễ ra quân A&K Tower tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP.HCM với chủ đề "Khai mở tinh hoa - Khắc danh bản lĩnh", quy tụ đông đảo chuyên viên tư vấn đến từ hơn 30 đơn vị thuộc các Đại lý chiến lược, Liên minh chiến lược và các chuyên viên tư vấn. Sự kiện đánh dấu thời điểm A&K Tower chính thức bước vào giai đoạn triển khai kinh doanh mạnh mẽ.

Lấy cảm hứng từ một buổi "công chiếu", chương trình kết hợp nghệ thuật thị giác, ánh sáng, trình diễn và các hoạt động tương tác, giới thiệu hình ảnh A&K Tower qua một không gian trải nghiệm được đầu tư chỉn chu. Hình ảnh hai đại sứ Akira và Koki được đưa vào mạch trải nghiệm, cùng sự đồng hành của ca sĩ Bùi Công Nam, tạo nên không khí sôi động cho sự kiện.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Lễ ra quân chính là loạt chính sách hấp dẫn được chủ đầu tư OBC Holdings công bố như một trong những giải pháp tài chính đặc biệt mang tính "may đo dòng tiền". Theo đó, mỗi nhóm đối tượng khách hàng có nhu cầu và vốn tự có hoặc vốn vay khác nhau có thể tùy chọn một phương thức thanh toán phù hợp với khả năng và hoàn toàn chủ động về dòng tiền.

Giải pháp tài chính đặc biệt mang tính "may đo dòng tiền" của A&K Tower phù hợp cho từng nhóm đối tượng, mang đến sự chủ động rất lớn cho khách mua

A&K Tower công bố chính sách "3 không - 3 có ": Linh hoạt dòng tiền, mở rộng cơ hội sở hữu

Đối với nhóm khách chọn phương thức thanh toán sử dụng phương án vay ngân hàng, OBC Holdings đã liên kết với 6 ngân hàng gồm Agribank, MB Bank, Vietcombank, ACB, PVcombank, Publicbank cùng đồng hành mang đến chính sách "Mua nhà 0 đồng" đặc biệt hấp dẫn, trong đó có sự hỗ trợ lãi suất và vốn ban đầu rất lớn từ phía chủ đầu tư OBC Holdings.

Cụ thể, với chính sách "3 không" khách hàng chọn vay sẽ không lo vốn ban đầu tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, không trả gốc lên đến 36 tháng, không trả lãi lên đến 24 tháng. Cùng với khả năng hỗ trợ vay lên đến 75% giá trị căn hộ và thời hạn vay tối đa lên đến 35 năm. Đây chính là cơ hội rất lớn để nhóm khách hàng trẻ và những gia đình trẻ có thu nhập định kỳ ổn định, đang tìm kiếm một không gian sống tốt hoặc mong muốn sở hữu căn nhà đầu tiên có thể lựa chọn mà không bị áp lực lớn về vốn ban đầu. Đồng thời, có một khoảng thời gian nhất định để tích lũy hoặc đầu tư.

Chính sách "3 không" là cơ hội rất lớn để nhóm khách hàng trẻ và những gia đình trẻ có thu nhập định kỳ ổn định sớm có nơi an cư như ý

Bên cạnh đó, với những nhà đầu tư hoặc những khách mua đã có một số vốn ban đầu nhất định và không sử dụng phương án vay ngân hàng có thể chọn chính sách "3 có" sẽ được Chủ đầu tư hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 68 triệu đồng (trừ trực tiếp vào giá bán), ưu đãi khi thanh toán nhanh lên đến 14,25% hoặc chọn thanh toán giãn chỉ 1%/tháng.

Việc linh hoạt phương án thanh toán giúp A&K Tower tiếp cận và đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều nhóm khách trên thị trường, từ người mua nhà cần cân đối dòng tiền đến khách hàng có sẵn nguồn vốn và ưu tiên tối ưu chi phí sở hữu.

Với OBC Holdings, đây cũng là một phần trong định hướng đồng hành cùng khách hàng ngay từ bước đầu của hành trình an cư. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, doanh nghiệp đặt bài toán tài chính của người mua vào một phần quan trọng trong quá trình phát triển dự án, qua đó mở thêm cơ hội để người trẻ tiếp cận một tài sản phù hợp với khả năng của mình.

Là một trong những dự án đầu tiên của OBC Holdings, A&K Tower được kỳ vọng không chỉ mở ra một không gian sống phù hợp, mà còn bắt đầu một hành trình đồng hành cùng người mua nhà – từ quyết định an cư hôm nay đến nền tảng tài sản cho ngày mai.

Tọa lạc tại mặt tiền đường An Phú 17, phường An Phú, TP.HCM, A&K Tower gồm hai tòa tháp Akira và Koki cao 30 tầng trên quy mô hơn 10.000m², cung cấp 1.155 sản phẩm Studio, 1PN+, 2PN và 3PN, diện tích từ 40 - 105m². Hiện dự án đã xây dựng phần kết cấu đến tầng 12 và dự kiến bàn giao nhà vào quý 1/2028.



