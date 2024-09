Độc lạ doanh nghiệp trên sàn: Dàn lãnh đạo xin nghỉ đồng loạt rồi... ở lại, cổ phiếu tăng ‘dựng đứng’ 360% sau hai tháng

Minh Khang Capital Trading Public nổi lên trong thời gian gần đây do cùng một lúc nhận được 8 đơn từ nhiệm của các thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm Soát, xin thôi chức vụ kể từ ngày 30/5. Lý do của cả 8 người đều là ví lý do cá nhân nên không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trong số những người xin từ nhiệm, ông Nguyễn Tuấn Thành (sinh năm 1979) đang là Chủ tịch HĐQT công ty. Các Thành viên HĐQT còn lại bao gồm Phan Mai Anh Tài, ông Khấu Minh Quân, ông Lê Minh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thảo Nhi.

Như vậy khi các vị này từ nhiệm, HĐQT doanh nghiệp không còn ai.

Tuy nhiên, theo cập nhật tại báo cáo quản trị mới đây, chỉ có 2 Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm là ông Phan Mai Anh Tài và ông Khấu Minh Quân .

Ba người còn lại nộp đơn trước đó vẫn giữ vị trí của mình. Ông Trần Công Thành và ông Dương Văn Tịnh là hai người được bầu bổ sung vào HĐQT của Minh Khang Capital Trading Public.

Theo giới thiệu, Minh Khang CTP tiền thân là CTCP Thương Phú được thành lập năm 2010 với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê các loại. Doanh nghiệp được biết đến là một trong những đơn vị lớn nhất về sản xuất cà phê thóc tại Việt Nam và đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực chế biến cà phê nhân xuất khẩu.

Hiện Minh Khang CTP hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 121 tỷ đồng và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Thành là cổ đông lớn duy nhất với 12,4% vốn đang sở hữu . Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Minh Khang CTP chỉ có 3 nhân viên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, cổ phiếu CTP của Minh Khang CTP đã đạt mức giá 37.000 đồng/cp, tăng 360% chỉ sau hai tháng.