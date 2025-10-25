Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều "giật mình"

Những căn nhà mái ngói 1 tầng, sân vườn rộng thênh thang từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người miền Tây. Ở miền sông nước này, hầu như nhà nào cũng rộng rãi, thoáng mát, phòng nọ nối tiếp phòng kia tựa như mê cung vậy, khéo đi lạc lúc nào không hay.

Người miền Tây đã xây nhà là rộng thênh thang, lát gạch hoa bóng loáng

Bước qua cánh cổng, có cảm giác như đang đi vào một mê cung bất tận, chưa kể nhà nào cũng sân vườn rộng thênh thang. Nhà miền Tây ít khi nhỏ hẹp, bởi với họ, căn nhà không chỉ là chỗ ở mà còn là nơi sum họp, tiếp khách, là không gian để con cháu tụ họp đông vui mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết.

Người miền Tây còn quan niệm, còn tậu thêm được đất, là còn nới thêm được nhà. Vậy nên cứ thỉnh thoảng họ lại nới nhà, nên mỗi phòng lại một phong cách, các phòng cứ nối tiếp nhau, lắt léo không khác gì mê cung vậy. Thế nên mới có chuyện, thăm quan một vòng trong nhà, bạn sẽ bật cười với lối thiết kế không theo bất kỳ một quy luật nào: Đang trong nhàm bước vài bước đã ra sân, rồi lại vào nhà, đã thế sân nhà còn lát gạch hoa bóng loáng, giường tủ đầy đủ... thế mới hay.

Sân nhà nào cũng lát gạch hoa kín cả sân, trẻ con tha hồ đi chân trần chạy nhảy khắp ngóc ngách. Nhà rộng là thế, nhưng lúc nào cũng sạch bong, gọn gàng.

Chưa "full đồ gỗ" là chưa trọn vẹn "cái nết" miệt vườn

Nội thất trong nhà cũng đủ mang những nét riêng chỉ người miền Tây với có. Tủ, bàn ghế, giường... tất cả nội thất đa phần đều bằng gỗ, chạm trổ tinh xảo. Có người nói vui rằng: "Ở miền Tây, nhà nào không có bộ bàn ghế gỗ chạm khắc thì chưa trọn vẹn cái nết miệt vườn".

Giường và phản gỗ trong những căn nhà miền Tây cũng đặc biệt không kém. Tất cả đều to, dày và chắc chắn. Có khi một chiếc phản rộng đến mức cả chục người nằm vẫn còn thừa chỗ.

Chúng không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn là nơi tiếp khách, trò chuyện, uống trà, thậm chí là nơi trẻ con tụ tập chơi đùa. Mỗi phòng thường có ít nhất một chiếc, vừa tiện dụng, vừa thể hiện sự hiếu khách vốn có của người miền Tây.

Số lượng võng trong nhà còn nhiều hơn cả tên trong sổ hộ khẩu

Đương nhiên, không thể không thiếu những chiếc võng trong nhà - một vật dụng quen thuộc như hơi thở của người miền Tây. Trong mỗi ngôi nhà, có bao nhiêu người là có bấy nhiêu chiếc võng.

Võng treo khắp nơi: góc hiên nhà, giữa phòng khách, hay ngay bên cửa sổ... Giây phút nằm đung đưa trên võng, nghe tiếng gió lùa qua vườn cây, chính là cách người miền Tây "chill" trong chính căn nhà của mình.

Trong bếp: Bao nhiêu nồi niêu, rổ rá... treo hết lên tường

Thêm một điều thú vị trong mỗi căn nhà miền Tây, đó là cứ vào bếp là bạn sẽ thấy nhà có bao nhiêu nồi niêu xoong chảo, bao nhiêu rổ rá là gia chủ sẽ treo hết lên tường cho gọn. Muốn dùng cái gì chỉ cần với tay là có, chẳng bao giờ phải mất thời gian tìm kiếm, lại giúp căn bếp sạch sẽ, khô thoáng cả ngày.

Giữa nhịp sống hiện đại với nhà cao tầng san sát, những ngôi nhà miền Tây vẫn giữ được dáng vẻ riêng của mình. Ở đó, mỗi viên gạch hoa, mỗi chiếc võng, mỗi bộ bàn ghế gỗ đều mang hơi thở của cuộc sống miệt vườn chân chất, gần gũi, khiến mỗi một không gian trong nhà đều khiến chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến thú vị khác.

(Nguồn: @mydongnghe)