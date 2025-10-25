Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều "giật mình"

25-10-2025 - 09:22 AM | Lifestyle

Thú vị nhất là tất cả các căn nhà miền Tây đều được xây theo "công thức chung".

Những căn nhà mái ngói 1 tầng, sân vườn rộng thênh thang từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người miền Tây. Ở miền sông nước này, hầu như nhà nào cũng rộng rãi, thoáng mát, phòng nọ nối tiếp phòng kia tựa như mê cung vậy, khéo đi lạc lúc nào không hay.

Người miền Tây đã xây nhà là rộng thênh thang, lát gạch hoa bóng loáng

Bước qua cánh cổng, có cảm giác như đang đi vào một mê cung bất tận, chưa kể nhà nào cũng sân vườn rộng thênh thang. Nhà miền Tây ít khi nhỏ hẹp, bởi với họ, căn nhà không chỉ là chỗ ở mà còn là nơi sum họp, tiếp khách, là không gian để con cháu tụ họp đông vui mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết.

Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều
Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều

Người miền Tây còn quan niệm, còn tậu thêm được đất, là còn nới thêm được nhà. Vậy nên cứ thỉnh thoảng họ lại nới nhà, nên mỗi phòng lại một phong cách, các phòng cứ nối tiếp nhau, lắt léo không khác gì mê cung vậy. Thế nên mới có chuyện, thăm quan một vòng trong nhà, bạn sẽ bật cười với lối thiết kế không theo bất kỳ một quy luật nào: Đang trong nhàm bước vài bước đã ra sân, rồi lại vào nhà, đã thế sân nhà còn lát gạch hoa bóng loáng, giường tủ đầy đủ... thế mới hay.

Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều
Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều

Sân nhà nào cũng lát gạch hoa kín cả sân, trẻ con tha hồ đi chân trần chạy nhảy khắp ngóc ngách. Nhà rộng là thế, nhưng lúc nào cũng sạch bong, gọn gàng.

Chưa "full đồ gỗ" là chưa trọn vẹn "cái nết" miệt vườn

Nội thất trong nhà cũng đủ mang những nét riêng chỉ người miền Tây với có. Tủ, bàn ghế, giường... tất cả nội thất đa phần đều bằng gỗ, chạm trổ tinh xảo. Có người nói vui rằng: "Ở miền Tây, nhà nào không có bộ bàn ghế gỗ chạm khắc thì chưa trọn vẹn cái nết miệt vườn".

Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều
Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều

Giường và phản gỗ trong những căn nhà miền Tây cũng đặc biệt không kém. Tất cả đều to, dày và chắc chắn. Có khi một chiếc phản rộng đến mức cả chục người nằm vẫn còn thừa chỗ.

Chúng không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn là nơi tiếp khách, trò chuyện, uống trà, thậm chí là nơi trẻ con tụ tập chơi đùa. Mỗi phòng thường có ít nhất một chiếc, vừa tiện dụng, vừa thể hiện sự hiếu khách vốn có của người miền Tây.

Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều
Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều

Số lượng võng trong nhà còn nhiều hơn cả tên trong sổ hộ khẩu

Đương nhiên, không thể không thiếu những chiếc võng trong nhà - một vật dụng quen thuộc như hơi thở của người miền Tây. Trong mỗi ngôi nhà, có bao nhiêu người là có bấy nhiêu chiếc võng.

Võng treo khắp nơi: góc hiên nhà, giữa phòng khách, hay ngay bên cửa sổ... Giây phút nằm đung đưa trên võng, nghe tiếng gió lùa qua vườn cây, chính là cách người miền Tây "chill" trong chính căn nhà của mình.

Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều
Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều

Trong bếp: Bao nhiêu nồi niêu, rổ rá... treo hết lên tường

Thêm một điều thú vị trong mỗi căn nhà miền Tây, đó là cứ vào bếp là bạn sẽ thấy nhà có bao nhiêu nồi niêu xoong chảo, bao nhiêu rổ rá là gia chủ sẽ treo hết lên tường cho gọn. Muốn dùng cái gì chỉ cần với tay là có, chẳng bao giờ phải mất thời gian tìm kiếm, lại giúp căn bếp sạch sẽ, khô thoáng cả ngày.

Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều
Độc lạ nhà miền Tây: Rộng như mê cung, gạch hoa mỗi phòng một kiểu, tiến vào khu bếp ai nấy đều

Giữa nhịp sống hiện đại với nhà cao tầng san sát, những ngôi nhà miền Tây vẫn giữ được dáng vẻ riêng của mình. Ở đó, mỗi viên gạch hoa, mỗi chiếc võng, mỗi bộ bàn ghế gỗ đều mang hơi thở của cuộc sống miệt vườn chân chất, gần gũi, khiến mỗi một không gian trong nhà đều khiến chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến thú vị khác.

(Nguồn: @mydongnghe)

"Đặc sản" nhà miền Tây: Rộng "vô cùng tận", lắt léo như mê cung, gạch hoa sáng bóng cả sân, chỉ quét nhà thôi cũng bở hơi tai

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

Từ Khóa:
nhà miền Tây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều

Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều Nổi bật

Á quân MasterChef Mỹ phấn khích, gọi món này của Việt Nam là ‘phép màu ẩm thực’

Á quân MasterChef Mỹ phấn khích, gọi món này của Việt Nam là ‘phép màu ẩm thực’ Nổi bật

Ngọc Trinh không như mọi người vẫn tưởng

Ngọc Trinh không như mọi người vẫn tưởng

08:55 , 25/10/2025
Điều Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Hà không còn muốn che giấu nữa

Điều Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Hà không còn muốn che giấu nữa

08:34 , 25/10/2025
"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị

08:07 , 25/10/2025
Vietnam Airlines chỉ “tip” nhanh chóng thăng hạng Hội viên Lotusmiles

Vietnam Airlines chỉ “tip” nhanh chóng thăng hạng Hội viên Lotusmiles

08:00 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên