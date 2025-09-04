“Đọc vị” loạt nhà đầu tư rót vốn vào Taseco Land

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HoSE: TAL) mới đây đã công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường triển khai phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Đồng thời cũng công bố Nghị quyết HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường, Taseco Land thông qua phương án chào bán riêng lẻ 48,15 triệu cổ phiếu với giá 31.000 đồng/cp, dự kiến huy động 1.492,65 tỷ đồng, thặng dư vốn khoảng hơn 1.000 tỷ. Với tỷ lệ tán thành đạt trên 96%, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của cổ đông công ty đối với kế hoạch tăng vốn.

Với tỷ lệ phát hành 15,44% trên số cổ phiếu đang lưu hành, Taseco Land sẽ dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.600 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong quý III hoặc IV năm nay. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đây là yếu tố đòi hỏi nhà đầu tư tham gia phải có niềm tin về tiềm năng dài hạn của TAL.

Danh sách nhà đầu tư khiến giới đầu tư tài chính chú ý khi khối ngoại chiếm phần lớn. Trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện nhóm quỹ ngoại đến từ Dragon Capital như: Vietnam Enterprise Invetsment Limited (7 triệu đơn vị), Ha Noi Investments Holdings Limited (5,7 triệu đơn vị), Amersham Industries Limited (5,5 triệu đơn vị), DC Developing Markets Strategies Public Limites Company (1,4 triệu đơn vị), Samsung Viet Nam Securites Master Investment Trust Equity (0,4 triệu đơn vị). Tổng khối lượng đăng ký mua của nhóm này lên đến 20 triệu đơn vị, chiếmgần 42% lượng cổ phiếu riêng lẻ TAL chào bán.

Các quỹ đầu tư nước ngoài đăng ký mua cổ phiếu TAL chào bán riêng lẻ

Ở chiều trong nước, hai công ty chứng khoán là công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) với 8 triệu đơn vị và công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam (CTS) với 2 triệu đơn vị. Ngoài ra, nhóm các nhà đầu tư cá nhân cũng đăng ký mua vào 18,15 triệu đơn vị.

Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của Taseco Group tại Taseco Land (TAL) dự kiến giảm từ 72,49% xuống còn 62,79%, vẫn duy trì vị thế cổ đông chi phối. Không chỉ thu hút dòng vốn, cổ phiếu TAL cũng ghi dấu ấn trên thị trường. Sau khi chính thức chuyển niêm yết HoSE từ ngày 1/8/2025 với giá chào sàn 25.500 đồng/cp, chỉ hơn một tháng sau, mã này đã tăng 60%, giao dịch quanh 40.000 đồng/cp, đưa vốn hóa lên 12,5 nghìn tỷ đồng.