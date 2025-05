Đối đầu cả thế giới, Elon Musk nổi giận, thề sẽ đưa Tesla vào kỷ nguyên vốn hóa 30.000 tỷ USD không cần nhờ xe điện

Những ngày gần đây, tờ WSJ nhận định, Elon Musk giống như một người đàn ông cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Sau khi lặng lẽ rời Nhà Trắng với vẻ thất vọng, ông trở nên đặc biệt nhạy cảm. Tức giận vì bị ví như một kẻ phát xít. Tức giận vì một số người dùng quan điểm chính trị của ông làm cái cớ để tấn công Tesla. Tức giận vì ông đang bị soi xét.

Chuyện này không mới. Musk từ lâu đã mang một “cục tức” rất lớn trên vai – được nuôi dưỡng bởi những tổn thương, sự xem thường và những lời hoài nghi tràn lan trên mạng xã hội.

Nhưng lịch sử đã cho thấy điều này có thể tạo ra một sức mạnh dữ dội: Elon giận dữ. Giống như Người Khổng Lồ Xanh Hulk xé tung áo quần và hóa điên, Musk thường im lặng trước khi bùng nổ. Những ngày này, có vẻ như ông lại đang sục sôi, ánh mắt lộ vẻ tức tối, tầm nhìn đỏ rực vì giận dữ.

Và Elon giận dữ có thể là một điều tốt cho các nhà đầu tư của Tesla. Nó có thể khiến ông tập trung vào việc thực thi, vào việc chứng minh mọi người đã sai. Một Elon quyết tâm có thể đưa con người lên vũ trụ, có thể biến xe điện thành xu hướng chính.

Nhưng các nhà đầu tư đã lâu không thấy Elon “thực thi” điều gì.

Thay vào đó, họ chứng kiến những lời hứa về một mẫu Tesla giá rẻ có thể giúp bán 20 triệu xe mỗi năm dường như đã bị bỏ rơi. Họ thấy Cybertruck thất bại. Họ thấy lợi nhuận công ty thu hẹp lại và doanh số giảm lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ.

Những điều khiến nhà đầu tư lo lắng, sợ rằng Musk đã quá xao nhãng vì chính trường Washington. Ngay cả các thành viên hội đồng quản trị cũng có vẻ bất an.

Nhưng những người hâm mộ tin vào sức mạnh của một Elon giận dữ lại tìm thấy tia hy vọng từ những dấu hiệu trong tuần qua cho thấy ông có thể đang trở lại. Đầu tiên, thông qua một cuộc họp video tại hội nghị ở Qatar hôm thứ ba, Musk liên tiếp đưa ra những câu trả lời gay gắt trước các lo ngại về tình hình các công ty của ông.

Khi được hỏi ông sẽ xoay chuyển tình thế của Tesla vào lúc nào, CEO này đáp: “Mọi thứ đã xoay chuyển rồi”.

Bằng chứng mà Musk đưa ra là gì? Về cơ bản, đó là câu trả lời quen thuộc từ các fan Tesla trên mạng xã hội: "Nhìn giá cổ phiếu đi, anh bạn!"

Kể từ khi Musk tuyên bố vào ngày 22/4 rằng ông sẽ giảm thời gian tham gia vào chính quyền ông Trump, cổ phiếu Tesla đã tăng 43%. Điều này đưa nhà sản xuất xe điện quay trở lại vị thế hiếm hoi với mức định giá hơn 1 nghìn tỷ USD. Tuy vậy, tính chung cả năm, cổ phiếu này vẫn giảm 11% và giảm 29% so với mức đỉnh mọi thời đại.

Các nhà phân tích ước tính doanh số xe Tesla sẽ kết thúc năm nay với mức giảm so với năm 2024. Đây là một sự đảo chiều so với chỉ vài tháng trước, khi họ còn kỳ vọng doanh số năm nay sẽ tăng so với năm ngoái.

Tầm nhìn của Musk về tương lai của Tesla không bị giới hạn bởi việc nhàm chán là bán xe điện. Thay vào đó, tương lai mà ông hướng tới là mở ra một kỷ nguyên mới của robot - những chiếc xe tự lái và robot hình người. Trong khoảng một thập kỷ qua, Musk liên tục khẳng định rằng ngày mà xe tự lái của Tesla xuất hiện đã cận kề. Trong khi đó, Waymo của Alphabet và Zoox của Amazon đã đưa những chiếc xe hoàn toàn tự động ra chạy trên đường phố công cộng.

Hôm thứ ba, trong lần xuất hiện công khai thứ hai, lần này trên CNBC, Musk tiếp tục nhấn mạnh rằng Tesla vẫn đang đi đúng lộ trình để bắt đầu triển khai xe tự lái tại Austin, Texas vào cuối tháng sáu.

Theo ông, kế hoạch sẽ bắt đầu với khoảng 10 chiếc xe ra đường trong tuần đầu tiên, sau đó sẽ tăng thêm hàng chục xe mỗi tuần và có thể đạt 1.000 chiếc chỉ trong vài tháng. Ông còn cho biết thêm rằng đến cuối năm sau, sẽ có hàng trăm nghìn chiếc Tesla tự lái – nếu không muốn nói là hơn một triệu – được đưa vào hoạt động.

Trong buổi phỏng vấn với CNBC, khi bị chất vấn về những kết quả gần đây của ông tại Washington, Musk lại nổi giận: “Tại sao lại công kích điều này, khi chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ như vậy?”

Dù ra sức bảo vệ những nỗ lực liên quan đến DOGE, Musk cũng bắt đầu nhấn mạnh rằng ông đang dần rút lui khỏi chính trường, sau khi nhận ra Quốc hội không mấy mặn mà với việc cắt giảm chi tiêu. “Tôi đã đi đến một kết luận – có lẽ là hiển nhiên – rằng việc thúc đẩy tăng trưởng GDP là điều thiết yếu”, ông đăng trên Twitter hôm thứ sáu. “@DOGE đã và sẽ tiếp tục làm tốt việc trì hoãn ngày nước Mỹ vỡ nợ, nhưng sự phung phí của chính phủ có nghĩa là chỉ những cải tiến mang tính đột phá về năng suất mới có thể cứu đất nước này”.

Và giải pháp của ông chính là robot.

Việc thấy hình bóng của “Elon giận dữ” khiến những người ủng hộ ông phấn khích, giống như cách “Elon lạc quan” từng truyền cảm hứng gần một năm trước tại đại hội cổ đông thường niên của Tesla. Sự nhiệt huyết của ông — nhảy nhót trên sân khấu — dường như cho thấy ông đã thực sự tập trung trở lại sau hơn một năm bị phân tâm bởi thương vụ mua lại Twitter.

Sau khi các cổ đông phê duyệt lại gói lương thưởng khổng lồ của ông, Musk đứng trên sân khấu vẽ nên một viễn cảnh tươi sáng cho Tesla — tràn ngập robot hình người và xe tự lái. Ông cho rằng điều đó có thể giúp đưa giá trị của công ty vượt mốc 30 nghìn tỷ USD.

Giờ đây, những người ủng hộ đang kỳ vọng "Elon giận dữ" đã sẵn sàng để thật sự hành động.

“Tâm thế thời chiến của Elon đã được kích hoạt”, một tài khoản X nổi tiếng có tên Autism Capital đăng tải sau khi Musk xuất hiện tại hội nghị ở Qatar. Những người khác cũng có cùng quan điểm. “Elon đang ở chế độ CEO thời chiến”, một tài khoản mạng xã hội viết hôm thứ tư. “Anh ấy không còn đùa giỡn nữa. Toàn bộ sự tập trung giờ dồn vào việc thực thi”.

Tesla được thành lập dựa trên một ý tưởng tưởng chừng phi thực tế: Biến xe điện thành thứ hấp dẫn và phổ biến. Trong phần lớn thời gian tồn tại, Tesla luôn đối mặt với hoài nghi rằng họ sẽ không thể thành công. Và Musk chính là người đứng ra thuyết phục nhà đầu tư và khách hàng rằng tầm nhìn đó hoàn toàn khả thi.

Ông chỉ cần thực thi. Và khi thực thi thành công, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Tesla đã đạt bước ngoặt vào cuối năm 2019 và năm 2020, trở nên có lãi một cách đều đặn và củng cố hình ảnh của Musk như một trong những doanh nhân thành công nhất thế hệ này.

Dĩ nhiên, thành công trong quá khứ không đảm bảo cho thành công trong tương lai.

Ngay cả vị trí dẫn đầu toàn cầu của Tesla trong lĩnh vực xe điện cũng đang bị đe dọa bởi các đối thủ Trung Quốc như BYD. Tháng trước, BYD đã lần đầu tiên vượt qua Tesla về doanh số tại châu Âu.

Musk – người lâu nay vẫn dành lời khen cho các đối thủ Trung Quốc – cho biết ông không để tâm đến cuộc đua doanh số. “Tôi thật sự không nghĩ nhiều về các đối thủ”, Musk chia sẻ trên CNBC. “Tôi chỉ nghĩ về việc làm ra những sản phẩm hoàn hảo nhất có thể”.

Ông chỉ cần thực thi.

