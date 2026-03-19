Đổi đời lãi to khi mua cổ phiếu từ 30 năm trước

Trong bối cảnh phải xoay xở với khoản lương hưu hạn hẹp, vợ chồng ông Sato Kenichi bất ngờ nhận về số tiền lớn lên tới 68 triệu yen sau khi tình cờ phát hiện một biên lai mua cổ phiếu đã bị lãng quên suốt 30 năm.

Giống như nhiều người cao tuổi tại Kanagawa, hai vợ chồng ông Sato sống khá chật vật với tổng thu nhập khoảng 220.000 yen (tương đương 1.400 USD) mỗi tháng. Trước áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng, họ buộc phải tiết kiệm tối đa, cắt giảm gần như toàn bộ các khoản chi cho giải trí hay du lịch.

Bước ngoặt xảy ra khi ông Sato dọn dẹp nhà cửa và vô tình tìm thấy một tờ biên lai giao dịch chứng khoán cũ kỹ dưới đáy thùng đồ. Đó là khoản đầu tư từ đầu thập niên 1990, khi ông bỏ ra 1 triệu yen để mua cổ phiếu của một công ty viễn thông theo lời khuyên của cha. Do bận rộn mưu sinh, ông gần như quên hẳn khoản đầu tư này trong suốt nhiều năm.

Sau khi tìm lại giấy tờ, ông liên hệ công ty chứng khoán để tra cứu, dù không đặt nhiều kỳ vọng vì thời gian đã quá lâu. Tuy nhiên, kết quả khiến ông kinh ngạc: số tiền ban đầu đã tăng lên 85 triệu yen (khoảng 535.000 USD). Sau khi quyết định bán toàn bộ cổ phiếu và trừ thuế, ông thực nhận hơn 68 triệu yen (428.000 USD).

Khoảnh khắc cập nhật số dư tại cây ATM, ông không giấu được xúc động. Người đàn ông 67 tuổi cho biết tay ông run lên khi nhìn thấy con số lớn nhất mà mình từng có trong đời.

Trường hợp như ông Sato không phải cá biệt. Tháng 6/2025, truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin một người đàn ông phát hiện giấy chứng nhận cổ phiếu của JSW Steel trong di vật của cha. Khoản đầu tư 100.000 rupee từ những năm 1990 đã tăng lên khoảng 80 triệu rupee (gần 1 triệu USD) sau ba thập kỷ.

Theo các chuyên gia tài chính tại Nhật Bản, câu chuyện của ông Sato là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của lãi kép và chiến lược đầu tư dài hạn. Khi lựa chọn đúng doanh nghiệp, kết hợp với việc tái đầu tư cổ tức và các đợt chia tách cổ phiếu, giá trị tài sản có thể tăng trưởng mạnh theo thời gian mà không cần bổ sung vốn.

Giới chuyên gia cũng lưu ý, từ năm 2009, Nhật Bản đã hoàn tất việc số hóa cổ phiếu giấy. Những tài sản bị “bỏ quên” sẽ được chuyển vào các tài khoản đặc biệt tại tổ chức tài chính. Vì vậy, những người từng đầu tư trong quá khứ hoàn toàn có thể liên hệ công ty chứng khoán để tra cứu, tránh bỏ lỡ những khoản tài sản giá trị mà mình chưa biết tới.

Không nhiều người có thể tìm thấy “kho báu” sau 30 năm như ông Sato, nhưng những trường hợp làm giàu từ việc “ôm” cổ phiếu của một thương hiệu cụ thể lại không phải hiếm.

Kiana Danial, một bà nội trợ 40 tuổi tại Mỹ, đồng thời là nhà sáng lập quỹ đầu tư nhỏ Invest Diva, chuyên hỗ trợ phụ nữ quản lý tài chính và tiếp cận đầu tư.

Trước năm 2015, dù đã tham gia thị trường chứng khoán, bà Danial vẫn chưa từng biết đến Nvidia. Chỉ khi được chồng – một người đam mê trò chơi điện tử – giới thiệu, bà mới tìm hiểu về hãng sản xuất chip phục vụ máy tính chơi game này.

Thông thường, Danial có xu hướng rót tiền vào những sản phẩm bản thân từng trải nghiệm và đánh giá cao, phù hợp với triết lý đầu tư của Warren Buffett là tập trung vào giá trị doanh nghiệp thay vì đầu cơ. Tuy nhiên, sau khi nghe chồng đánh giá cao Nvidia, bà đã quyết định mua 10 cổ phiếu của công ty vào năm 2016 – thời điểm chúng chưa được thị trường chú ý. Từ đó, bà duy trì chiến lược mua đều đặn mỗi tháng.

Ngay cả khi cổ phiếu Nvidia giảm hơn 30% vào năm 2018, Danial vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư. Bà thậm chí còn mở một tài khoản riêng cho con gái 6 tuổi như một khoản tích lũy dài hạn.

Đến năm 2019, khi cổ phiếu Nvidia tăng trưởng mạnh, bà đã bán một phần danh mục trị giá 188.795 USD vào tháng 2/2023 để mua căn nhà thứ hai. Dù tiếc nuối, bà cho rằng đây là quyết định xứng đáng.

Hiện tại, phần cổ phiếu Nvidia còn lại của bà có giá trị khoảng 202.940 USD. Trong khi đó, tài khoản đầu tư của con gái bà đã đạt khoảng 11.000 USD, nhờ mức tăng trưởng lên tới 568%. Danial cho biết sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư định kỳ trong thời gian tới.

