Giao Linh qua Mỹ được Khánh Ly cưu mang: "Chị cho tôi ở mấy năm không lấy một đồng"

Mới đây, phim tư liệu Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly đã chia sẻ khoảnh khắc danh ca Giao Linh và danh ca Khánh Ly gặp lại nhau sau nhiều năm, cùng hàn huyên, tâm sự.

Danh ca Giao Linh nói với Khánh Ly: "Giờ chị em mình gặp nhau chỉ có sức khỏe là quý nhất. Tiền thì còn làm ra được còn tình cảm giữa chị em mình, giữa em và Mai (tên thật của Khánh Ly) có mua cũng không được.

Giao Linh và Khánh Ly

Suốt mấy chục năm qua đi rồi, chị em mình vẫn được gặp nhau thế này là quý lắm. Hồi đó Mai nhớ không? Em mua chiếc xe máy, Mai cũng mua một chiếc để đi.

Mai dọn về ở chung cư chỗ Nguyễn Văn Thoại còn em ở bên Nguyễn Kim, chị em mình ở gần nhau nên cứ chạy qua chạy lại".

Khánh Ly hỏi Giao Linh: "Em còn nhớ anh Đoan (chồng hai của Khánh Ly)? Tuần nào anh Đoan cũng chở chị em mình đi lễ nhà thờ. Anh Đoan thương em lắm".

Giao Linh xúc động nói: "Em nhớ anh Đoan lắm. Em cũng thương anh ấy lắm. Mình gặp nhau bây giờ là kỷ niệm. Những kỷ niệm đó không bao giờ mua được, cũng không thể đếm bằng tiền được".

Nữ danh ca chia sẻ thêm: "Tôi dành cho chị Mai chỗ đứng rất lớn trong tâm hồn tôi. Vì thế, dù bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, chỉ cần chị Mai nói với tôi một tiếng thôi, xa xôi cỡ nào tôi cũng tìm về ở bên chị. Tôi mong muốn tình chị em tôi sẽ không bao giờ phai nhạt.

Những ngày đầu tôi mới qua Mỹ sống, chị Mai là người mở lòng, vòng tay cưu mang tôi. Chị Mai cho tôi ở nhà mấy năm trời không lấy một đồng nào. Chị bảo tôi "em cứ ở nhà này, coi như nhà của em". Vợ chồng anh chị cho tôi ở nhờ và đối xử tử tế với tôi.



Đó là cái ơn lớn của chị với tôi mà tôi không bao giờ quên. Tôi mong Chúa cho chị nhiều sức khỏe, gìn giữ, che chở cho cuộc đời chị ấm êm, bình an, sống đến trăm tuổi rồi được về với Chúa trong sự an lạc".

Khánh Ly từng chia sẻ: "Thời gian đó, ca sĩ bên Việt Nam chưa qua hải ngoại nhiều. Suốt mấy năm liên tiếp, năm nào cũng chỉ có ba bà già là tôi, Thanh Tuyền và Giao Linh qua Đức hát.

Đi hát xong, tôi và Thanh Tuyền, Giao Linh về nhà người Việt Nam nghỉ, nằm ở hai đầu ghế salon, mở cải lương lên nghe. Vừa nằm nghe cải lương tôi vừa khóc, nước mắt chảy ra.

Tôi khóc mà không dám cho Thanh Tuyền thấy. Thanh Tuyền khóc cũng không dám cho tôi thấy. Đến lúc hai đứa nhìn nhau, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, toàn nước mắt.

Rồi tôi nấu cơm, Thanh Tuyền rửa chén, Giao Linh xách đồ, chia công việc rõ ràng. Chúng tôi là đàn bà, đến nhà người ta ở nhờ thì phải làm.

Sáng dậy, chúng tôi tự động lấy thịt ra rồi nấu cơm, làm đồ ăn, mời cả chủ nhà ăn luôn, vui lắm".