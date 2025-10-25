Đổi đời nhờ AI, cô nàng dùng ChatGPT chọn mua xổ số, kiếm hơn 2,6 tỷ khiến CĐM xôn xao

Theo CBS News, một phụ nữ đến từ bang Michigan vừa bất ngờ trúng thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ VND) trong giải xổ số Powerball, sau khi nhờ trí tuệ nhân tạo ChatGPT chọn giúp dãy số may mắn.

Cơ quan Xổ số Michigan cho biết người thắng giải là Tammy Carvey, 45 tuổi, sinh sống tại thành phố Wyandotte. Trong kỳ quay số ngày 6/9, bà Carvey trúng giải trị giá 50.000 USD, nhưng nhờ lựa chọn thêm tùy chọn “Power Play” - tính năng nhân đôi giá trị giải thưởng nên tổng số tiền mà bà nhận được đã tăng lên 100.000 USD.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Carvey kể lại rằng ý tưởng sử dụng ChatGPT đến hoàn toàn ngẫu hứng.

Khi thấy giải độc đắc Powerball vượt quá 1 tỷ USD, cô đã nghĩ tại sao không nhờ ChatGPT thử chọn số giúp mình. Rồi sau đó người phụ nữ này gõ yêu cầu vào chatbot, nhận được một dãy số, và sau đó mua vé số trực tuyến ngay trong đêm. Đến khi đối chiếu kết quả, Carvey cho biết cô gần như không tin vào mắt mình. Cô nàng khớp được bốn quả bóng trắng và quả bóng đỏ Powerball. Lúc tra nhanh trên Google, nữ chính tưởng chỉ thắng 50.000 USD nhưng khi đăng nhập tài khoản Xổ số Michigan, cô mới nhận ra mình đã bật Power Play, nghĩa là phần thưởng được nhân đôi lên thành 100.000 USD.

Theo đại diện Xổ số Michigan, Carvey đã đến trụ sở chính của cơ quan này để nhận thưởng và cho biết sẽ dùng khoản tiền trúng số để trả hết nợ thế chấp nhà.

Sự việc của Tammy Carvey nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người đùa rằng đây là minh chứng sống cho việc AI không chỉ viết bài luận hay lập trình giỏi, mà còn có thể… chọn số trúng độc đắc. Dù xác suất thắng Powerball cực kỳ thấp, nhưng câu chuyện của Carvey chắc chắn sẽ khiến nhiều người sẵn sàng nhờ ChatGPT tư vấn vận may trong lần chơi tới.