"Đội ngũ quản lý sân bay Long Thành không thể chỉ đạt chuẩn 1 sao"

Mới đây, sau khi kiểm tra công trường thi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tại đây, Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết 12/15 gói thầu đang trong giai đoạn tổ chức thi công, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tổng giá trị sản lượng của dự án Thành phần 3 đến nay đạt hơn 44.000 tỷ đồng, tương đương 55% giá trị hợp đồng đã ký kết.

Hiện tại, trên công trường có gần 14.000 kỹ sư, công nhân, chuyên gia cùng khoảng 3.000 thiết bị đang được huy động, tổ chức thành hàng trăm mũi thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Nhằm bảo đảm cho công tác khai thác dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV phối hợp cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị đội ngũ quản lý, vận hành sân bay.

"Sân bay Long Thành là sân bay trung chuyển quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao thì đội ngũ quản lý, vận hành không thể chỉ đạt tiêu chuẩn 1 sao mà cũng phải đạt tiêu chuẩn 5 sao", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026 với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm.

Giai đoạn 2 triển khai từ năm 2028-2032, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau năm 2035, đưa công suất sân bay lên 100 triệu lượt khách/năm và giúp sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam.

Các phương án khai thác sân bay Long Thành cũng đã được đề cập, trong đó có phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Tuy nhiên, mới đây, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết chưa chốt bất kỳ phương án nào.