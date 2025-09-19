Hôm nay, “siêu nhà máy” nhiệt điện trị giá 2,2 tỷ USD tại Hà Tĩnh đạt dấu mốc quan trọng

Sáng 18/9, tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức lễ khánh thành tổ máy số 1, dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những công trình trọng điểm được đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD, có công suất thiết kế 1.200MW (gồm 2 tổ), công suất mỗi Tổ máy số 1 là 600MW.

Dự án được đầu tư theo hình thức BOT, đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Được khởi động từ năm 2007, dự án có nhà thầu EPC là liên doanh Hàn Quốc do Doosan đứng đầu, với tua bin được cung cấp bởi Toshiba Nhật Bản. JBIC và KEXIM cùng các ngân hàng thương mại Nhật Bản tài trợ vốn cho dự án.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, VAPCO cùng các đại biểu bấm nút khánh thành (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh)

Theo ông Fukishima, Tổng giám đốc VAPCO, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn tiên tiến nhất, cùng với hệ thống giảm phát thải được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư trong việc bảo vệ môi trường và tích cực nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II đã sử dụng hơn 18.600 lao động, đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm tại địa phương. Việc Tổ máy số 1 hoàn thành giải quyết việc làm cho hơn 150 cán bộ nhân viên thường xuyên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Bên cạnh đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội cho địa phương và nhân dân trong vùng hàng chục tỷ đồng.

Ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đây là dự án chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh.Dự án là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của tỉnh Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo kế hoạch, Tổ máy số 2 sẽ hoàn thành, vận hành thương mại vào cuối năm 2025. Khi hoàn thành cả 2 tổ máy, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ giải quyết việc làm cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên tại nhà nhà máy.

Hàng năm, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh cho lưới điện quốc gia, đồng thời đóng góp trung bình 30 tỷ đồng/tháng cho ngân sách nhà nước.